Cristiano Ronaldo mendapat skorsing resmi

Cristiano Ronaldo untuk sementara diskors oleh federasi sepak bola Portugal (FPF). Penyerang Al-Nassr berusia 41 tahun itu sedang menjalani penyelidikan disipliner setelah baru-baru ini meninggalkan pemusatan latihan tim nasional menyusul konflik dengan pelatih timnas Jorge Jesus. Berapa lama Ronaldo harus menepi masih belum diketahui.

Federasi Portugal pada Jumat, 9 Oktober, mengumumkan bahwa prosedur disipliner resmi terhadap sang kapten telah dimulai. Kasus ini berkaitan dengan peristiwa yang dilaporkan kepada federasi pada 7 Oktober. Ronaldo untuk sementara tetap diskors sampai ada kejelasan mengenai hukuman finalnya.

Dalam pernyataan resmi, FPF mengonfirmasi bahwa departemen disipliner pada 9 Oktober memutuskan untuk membuka penyelidikan atas kemungkinan pelanggaran yang dilakukan Ronaldo. Federasi menegaskan bahwa sang penyerang memang sudah otomatis menjalani skorsing pencegahan dan kini juga telah dijatuhi skorsing sementara tambahan. Selain itu, kasus ini juga mendapat status mendesak.

Pemicu langkah disipliner ini adalah kepergian Ronaldo yang mencolok dari pemusatan latihan Portugal. Pemain veteran itu terlibat konflik dengan pelatih timnas Jorge Jesus setelah dirinya tetap duduk di bangku cadangan saat laga internasional yang dimenangi 2-1 atas Norwegia. Menurut Ronaldo, sang pelatih sebelumnya telah menjanjikan bahwa ia akan dimainkan sekitar setengah jam.

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Ronaldo memang sempat diminta melakukan pemanasan dalam pertandingan tersebut, tetapi pada akhirnya tidak mendapat menit bermain. Karena itu, sang penyerang merasa tidak diperlakukan serius dan kemudian menyatakan bahwa Jesus juga tidak menepati kesepakatan kedua. Menurut Ronaldo, pelatih timnas itu telah berjanji akan memberikan penjelasan secara terbuka mengenai situasi tersebut dalam sebuah konferensi pers.

Ketegangan kemudian meningkat sedemikian rupa hingga Ronaldo memutuskan meninggalkan pemusatan latihan, bahkan sebelum Portugal menghadapi Denmark. Bintang Portugal itu belakangan merilis pernyataan publik yang panjang, di mana ia menyampaikan permintaan maaf kepada rekan-rekan setimnya dan para suporter. Dalam pernyataan itu, ia mengakui bahwa keputusannya meninggalkan tim nasional tidak mungkin tanpa konsekuensi.

Menariknya, dalam pernyataan tersebut Ronaldo sendiri mendesak agar dijatuhi hukuman yang pantas. Sang kapten menegaskan bahwa perannya sebagai panutan justru menjadi alasan tindakannya harus dinilai dengan tegas. Dengan demikian, ia menunjukkan kesiapan untuk menerima konsekuensi atas kepergiannya, meski tetap mengkritik cara Jesus menangani situasi tersebut.

Menurut aturan disipliner federasi sepak bola Portugal, Ronaldo bisa dijatuhi skorsing satu hingga enam bulan, yang bisa disertai denda. Pengakuan kesalahannya mungkin dapat menjadi alasan untuk mengurangi hukuman akhirnya, tetapi sejauh ini belum ada keputusan final mengenai hal itu.