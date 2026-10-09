Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
Cristiano RonaldoGetty
Jonathan van Haaster
Diterjemahkan oleh

Cristiano Ronaldo membiarkan kakinya berbicara lewat gol ke-980 dalam kariernya

Al Nassr FC vs Al Diriyah
Al Nassr FC
Al Diriyah
Saudi Pro League
C. Ronaldo

Cristiano Ronaldo tampil penting bagi Al-Nassr pada Jumat. Sang penyerang mencetak gol pembuka melawan Al-Diriyah, yang pada akhirnya dikalahkan 3-0. Al-Nassr kini memiliki poin yang sama dengan pemuncak klasemen Al-Qadsiah, tempat Tijjani Reijnders sebelumnya pada hari yang sama menunjukkan kelasnya.

Al-Nassr, yang selain diperkuat Ronaldo juga menurunkan antara lain Iñigo Martínez, João Félix, Kingsley Coman, dan Sadio Mané sejak awal, unggul pada menit ke-23. Kiper Waleed Abdullah menepis dengan kurang sempurna tembakan Coman dan tak berdaya menghadapi bola rebound Ronaldo: 1-0.

Ronaldo merayakan golnya dengan cara khasnya dan tampak lega setelah periode internasional yang berat, saat ia meninggalkan tim nasional menyusul konflik dengan pelatih tim nasional Jorge Jesus. CR7 juga menyampaikan melalui sebuah pernyataan panjang bahwa ia tersedia untuk periode internasional pada November.

Bagi Ronaldo, itu juga merupakan gol ke-980 dalam kariernya, yang membuatnya selangkah lebih dekat lagi ke angka tak masuk akal, 1000 gol.

Gol kedua juga datang dari pemain Portugal. Samu Costa menanduk bola masuk setelah memantul tanah dari sepak pojok João Félix.

Pada babak kedua, ada satu gol lagi yang tercipta dan kali ini tidak ada pemain Portugal yang terlibat langsung dalam gol tersebut. Coman mendapat umpan terobosan dari Mané dan sebenarnya bisa mengoper kepada Ronaldo, tetapi ia memilih menceploskan bola sendiri ke sudut gawang: 3-0.


SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google