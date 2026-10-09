Cristiano Ronaldo membiarkan kakinya berbicara lewat gol ke-980 dalam kariernya

Cristiano Ronaldo tampil penting bagi Al-Nassr pada Jumat. Sang penyerang mencetak gol pembuka melawan Al-Diriyah, yang pada akhirnya dikalahkan 3-0. Al-Nassr kini memiliki poin yang sama dengan pemuncak klasemen Al-Qadsiah, tempat Tijjani Reijnders sebelumnya pada hari yang sama menunjukkan kelasnya.

Al-Nassr, yang selain diperkuat Ronaldo juga menurunkan antara lain Iñigo Martínez, João Félix, Kingsley Coman, dan Sadio Mané sejak awal, unggul pada menit ke-23. Kiper Waleed Abdullah menepis dengan kurang sempurna tembakan Coman dan tak berdaya menghadapi bola rebound Ronaldo: 1-0.

Ronaldo merayakan golnya dengan cara khasnya dan tampak lega setelah periode internasional yang berat, saat ia meninggalkan tim nasional menyusul konflik dengan pelatih tim nasional Jorge Jesus. CR7 juga menyampaikan melalui sebuah pernyataan panjang bahwa ia tersedia untuk periode internasional pada November.

Bagi Ronaldo, itu juga merupakan gol ke-980 dalam kariernya, yang membuatnya selangkah lebih dekat lagi ke angka tak masuk akal, 1000 gol.

Gol kedua juga datang dari pemain Portugal. Samu Costa menanduk bola masuk setelah memantul tanah dari sepak pojok João Félix.

Pada babak kedua, ada satu gol lagi yang tercipta dan kali ini tidak ada pemain Portugal yang terlibat langsung dalam gol tersebut. Coman mendapat umpan terobosan dari Mané dan sebenarnya bisa mengoper kepada Ronaldo, tetapi ia memilih menceploskan bola sendiri ke sudut gawang: 3-0.



