Cristiano Ronaldo: Manchester United Tak Pernah Menyerah!

Ronaldo menyanjung perjuangan rekan setimnya dan tak ketinggalan memuji kontribusi suporter atas comeback gemilang melawan Atalanta di Liga Champions.

Penyerang veteran Manchester United Cristiano Ronaldo menjadi bintang di balik comeback 3-2 Setan Merah kala menjamu Atalanta di matchday ketiga babak grup Liga Champions, Kamis (21/10) dini hari WIB tadi. Sosok asal Portugal itu pun tak sungkan menyanjung perjuangan rekan setimnya dan juga suporter atas tiga poin penting tersebut.

Di pertandingan yang digelar di Old Trafford semalam, gawang United kawalan David de Gea dibobol dua kali terlebih dahulu oleh Mario Pasalic dan Merih Demiral di paruh pertama.

Setan Merah yang didukung suporternya sendiri mulai mengejar berkat sontekan Marcus Rashford di menit ke-53, dengan kapten Harry Maguire menyamakan kedudukan 18 menit berselang lewat sepakannya di dalam kotak penalti.

Ronaldo sendiri menghadirkan gol kemenangan tuan rumah di sembilan menit jelang bubaran melalui sundulannya memanfaatkan umpan silang Luke Shaw dari sektor kiri.

Opta mencatat, Ronaldo selalu mencetak gol untuk United di tiga penampilan beruntunnya di Liga Champions, menjadi kali kedua ia melakukannya setelah November 2007, di mana tim yang diperkuatnya waktu itu keluar sebagai juara.

Artikel dilanjutkan di bawah ini

Mengenai kemenangan dramatis melawan wakil Italia tersebut, Ronaldo dalam unggahannya di Instagram menyatakan: “Yes! Theatre Of Dreams tengah on fire! Kami tetap hidup! Kami adalah Man. United dan kami tidak pernah menyerah! Inilah Old Trafford!”

Unggahan Ronaldo itu turut memantik reaksi dari Rio Ferdinand yang juga merupakan mantan rekan setimnya, dengan eks bek sentral tersebut memberi emoji api sementara Marcelo dari Real Madrid menuliskan “Saya ingin melihatmu bersenang-senang”.

Berkat hasil ini, United untuk sementara berada di puncak klasemen Grup F dengan koleksi enam poin sedangkan Atalanta tertahan di urutan kedua lantaran baru merangkum empat angka.