Cristiano Ronaldo bereaksi di Instagram atas pensiun Lionel Messi dari laga internasional, rival abadinya. Bintang Portugal itu melakukannya di bawah unggahan sang pemain Argentina, yang dalam pesannya mengungkapkan rasa terima kasih atas semua tahun yang ia jalani bersama tim nasional.

"Leo, begitu banyak tahun membela negaramu dan sebuah kisah yang akan selalu dikenang," tulis Ronaldo di bawah unggahan Messi. "Kamu mendapat seluruh rasa hormat saya atas semua yang telah kamu capai bersama Argentina. Pelukan."

Baik Ronaldo maupun Messi sama-sama sering menjadi sorotan sepanjang periode jeda internasional terakhir. Dalam kasus Messi, itu terjadi karena laga perpisahannya sebagai pemain internasional yang diumumkan, pada pertandingan tadi malam melawan Benin.

Ronaldo menjadi sorotan dengan cara yang lebih negatif. Pemain Portugal berusia 41 tahun itu meninggalkan tim nasional setelah konflik dengan pelatih timnas Jorge Jesus, mengunggah pernyataan panjang yang berisi ketidakpuasannya, dan kembali menyatakan diri tersedia untuk periode laga internasional berikutnya pada November.

"Kemarin adalah pertandingan terakhir saya dan saya sudah merindukan mengenakan biru dan putih," bunyi pesan Messi yang ditanggapi Ronaldo. "Saya tahu bahwa saya mengambil keputusan yang tepat. Ini adalah perjalanan yang luar biasa, penuh kebahagiaan dan juga sedikit kesedihan, tetapi saya yakin itu semua sepadan."

"Dan saya masih punya banyak hal untuk dikatakan. Mustahil bagi saya untuk mengungkapkan semua yang saya rasakan hanya dalam beberapa kata atau dalam sebuah unggahan. Perjalanan ini mustahil terjadi tanpa keluarga saya, yang selalu berada di sisi saya dan mendukung saya, terutama pada momen-momen sulit, saat saya paling membutuhkannya."

"Teman-teman saya, semua rekan setim dan staf pelatih yang pernah saya miliki, bersama staf teknis mereka, juga sangat penting. Saya tidak ingin melupakan Diego, yang menempatkan negara kami di tempat yang memang layak untuknya dan, seperti yang selalu saya katakan, saya tahu dia membantu kami dengan berada di sini bersama kami dan juga dari surga, dalam setiap langkah yang kami ambil," yang jelas ia maksud adalah Diego Armando Maradona.

"Terima kasih kepada klub-klub yang pernah saya bela, karena selalu menghormati perasaan saya dan mengizinkan saya mendedikasikan diri untuk negara saya ketika waktunya tiba untuk membela seragam tim nasional. Dan tentu saja terima kasih juga kepada Tuhan: tanpa bimbingan dan kehendak-Nya, kami bahkan tidak akan bermimpi bisa melangkah sejauh ini."

"Saya bersyukur. Saya sangat mencintai kalian semua, saya akan merindukan kalian dan saya akan selalu berterima kasih karena kalian selalu berada di pihak kami, di pihak saya," kata Messi.







