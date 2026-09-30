Cristiano Ronaldo akhirnya angkat bicara setelah muncul kabar bahwa ia telah meninggalkan pemusatan latihan Portugal. Sang superstar mengatakan antara lain bahwa pada masa mendatang ia akan menjelaskan lebih banyak soal alasan di balik keputusannya. Untuk saat ini, masih belum jelas apakah karier sang legenda sepak bola di tim nasional kini benar-benar telah berakhir.

Ronaldo dan pelatih timnas Jorge Jesus sudah berselisih selama beberapa hari. Penyerang itu harus tetap duduk di bangku cadangan selama sembilan puluh menit saat melawan Norwegia (menang 2-1) dan tampak sangat kesal karenanya. Ia juga memutuskan untuk tidak berterima kasih kepada suporter tandang yang ikut datang.

Ronaldo kemudian melanjutkan perjalanan bersama tim nasional ke Denmark, tempat laga Nations League berikutnya dijadwalkan berlangsung pada Kamis. Namun, Ronaldo tidak ikut berlatih pada Rabu dan kini telah berangkat ke Madrid.

"Dia tidak menolak untuk berlatih. Tidak ada apa-apa dengan Ronaldo," kata Jesus pada awalnya. Ucapan yang kemudian ia lontarkan, menurut MARCA, diduga menjadi alasan di balik keputusan striker berusia 41 tahun itu.

"Saya bisa berjanji apa pun yang saya mau. Saya adalah pelatihnya. Saya sudah memberi tahu Ronaldo bahwa dia tidak akan bermain. Saya menaruhmu di bangku cadangan. Jika saya membutuhkanmu selama 30 menit, kamu bermain; jika tidak, ya tidak. Tidak ada satu pun pemain yang bisa membuat saya berubah pikiran. Bukan dia, bukan siapa pun di dunia sepak bola. Tidak ada satu pun presiden. Tidak akan pernah, sama sekali tidak ada siapa pun."

Ronaldo kini telah merespons. "Setelah konferensi pers tim nasional dan setelah berbicara dengan ketua federasi sepak bola Portugal, saya memutuskan untuk meninggalkan pemusatan latihan tim nasional," tulisnya.

"Pada waktunya nanti, saya akan menyampaikan kepada seluruh rakyat Portugal kebenaran tentang alasan yang mendorong saya meninggalkan tim nasional, yang selalu saya bela dengan pengabdian penuh."

"Sekarang saatnya telah tiba untuk mendoakan Portugal dan seluruh rekan setim saya, tanpa pengecualian, semoga sukses besar," tutup Ronaldo.



