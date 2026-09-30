Cristiano Ronaldo (41) langsung mengakhiri karier internasionalnya bersama Portugal

Cristiano Ronaldo langsung pensiun dari tim nasional Portugal, demikian dilaporkan media Portugal O Jogo. Keputusannya sudah final dan ‘seratus persen pasti’.

Pada Rabu malam, MARCA memberitakan bahwa Ronaldo telah meninggalkan pemusatan latihan Portugal di Denmark setelah berselisih dengan pelatih tim nasional Jorge Jesus.

Ia kemudian bereaksi atas kepergiannya melalui Instagram. "Setelah konferensi pers tim nasional dan setelah berbicara dengan ketua federasi sepak bola Portugal, saya memutuskan untuk meninggalkan pemusatan latihan tim nasional", tulisnya.

"Pada waktunya nanti saya akan memberi tahu seluruh rakyat Portugal tentang kebenaran di balik alasan yang mendorong saya meninggalkan tim nasional, yang selalu saya bela dengan sepenuh hati."

"Sekarang adalah waktunya untuk mendoakan Portugal dan semua rekan setim saya, tanpa terkecuali, semoga sukses", tutup Ronaldo, yang kini benar-benar pensiun dari tim nasional.

Pemain berusia 41 tahun itu menutup karier internasionalnya dengan 234 caps untuk Portugal. Ia mencetak 146 gol. Bersama Ronaldo, Portugal berhasil menjuarai Piala Eropa pada 2016.