Penyerang Real Madrid asal Prancis, Kylian Mbappe, semakin dekat untuk meraih pencapaian baru bersama klub ibu kota, setelah mencetak gol ke gawang Barcelona, pada hari Minggu, dalam el clasico yang berlangsung di Stadion "Camp Nou", pada pekan kesepuluh Liga Spanyol.

Mbappe membuka keunggulan dalam el clasico, dengan mencetak gol pertama untuk Real Madrid pada menit ke-41, lewat gol keberuntungan, setelah bola yang dilepaskan Gerard Martin membentur kakinya sebelum akhirnya bersarang di gawang tim Catalan tersebut.

Dengan demikian, Mbappe mencapai 99 gol bersama Real Madrid di berbagai ajang, selama 116 pertandingan yang ia jalani sejak bergabung dengan Los Merengues pada musim panas 2024, datang dari Paris Saint-Germain, menurut surat kabar "Marca".

Surat kabar Spanyol itu menambahkan: "Untuk menempatkan pencapaian ini dalam perbandingan dengan penyerang hebat lainnya, kita menemukan bahwa Cristiano Ronaldo mencapai gol keseratusnya setelah menjalani 105 pertandingan".

Surat kabar tersebut menyebutkan bahwa sang legenda Portugal itu mencapai angka tersebut pada tanggal 2 November, dan itu terjadi pada musim ketiganya bersama Los Merengues, hal yang juga berlaku pada kasus Kylian.











