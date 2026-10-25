Penyerang Real Madrid asal Prancis, Kylian Mbappe, mencatatkan pencapaian bersejarah bersama Los Blancos setelah mencetak dua gol timnya ke gawang Barcelona, pada hari Minggu ini, dalam El Clasico yang digelar di Stadion "Camp Nou", pada pekan kesepuluh Liga Spanyol.

Mbappe membuka keunggulan di El Clasico dengan mencetak gol pertama Real Madrid pada menit ke-41 lewat keberuntungan, setelah bola yang berasal dari Gerard Martin membentur kakinya sebelum akhirnya bersarang di gawang tim Catalan tersebut.

Lalu pada menit ke-88, Mbappe berhasil menambah gol kedua Los Merengues setelah sebuah serangan cepat, di mana pemain pengganti Eduardo Camavinga berhasil menembus kotak penalti Barca sebelum mengoper bola kepada Mbappe, yang dengan mudah menempatkan bola ke gawang yang kosong.

Dengan demikian, Mbappe mencapai 100 gol bersama Real Madrid di berbagai ajang, dalam 116 pertandingan yang ia jalani sejak bergabung dengan Los Merengues pada musim panas 2024, datang dari Paris Saint-Germain, menurut surat kabar "Marca".

Surat kabar Spanyol itu menambahkan: "Untuk menempatkan pencapaian ini dalam konteks perbandingan dengan seorang pencetak gol ulung lainnya, kita mendapati bahwa Cristiano Ronaldo mencapai gol ke-100-nya setelah menjalani 105 pertandingan".

Surat kabar itu menunjukkan bahwa sang legenda Portugal mencapai angka tersebut pada tanggal 2 November, dan itu terjadi selama musim ketiganya bersama Los Merengues, hal yang juga berlaku untuk kasus Kylian.