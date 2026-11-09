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Pelatih kepala Inter, Cristian Chivu, mengungkapkan kebanggaannya atas ketangguhan skuadnya setelah menang meyakinkan 2-0 atas Como di San Siro. Chivu juga mengaku lega timnya berhasil melewati jadwal berat yang mengharuskan mereka memainkan sembilan pertandingan hanya dalam 27 hari.

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Melewati jadwal yang padat tanpa henti

Chivu memberikan penilaian terus terang tentang kondisi fisik timnya setelah melewati rangkaian pertandingan yang berat. Inter meraih tiga poin penting pada Minggu, memastikan mereka tetap bersaing di papan atas klasemen Serie A. Hasil itu menjadi kelegaan yang sangat dibutuhkan skuad setelah mereka dipaksa mengerahkan kemampuan hingga batas maksimal selama sebulan terakhir. Sang pelatih mengakui bahwa meski tingkat performa tim naik turun, tujuan utamanya adalah melewati periode panjang itu dan tetap kompetitif di semua kompetisi.

Mengenang periode yang menguras tenaga tersebut, Chivu menyoroti banyaknya pertandingan yang harus dijalani para pemainnya. "Saya ingin memulai dengan menyebut bahwa kami menjalani sembilan pertandingan dalam 27 hari. Itu menguras banyak energi dan membuat performa kami naik turun. Kami selalu ingin berusaha menjadi lebih baik, tetapi terkadang Anda harus mengesampingkan harga diri, bekerja keras, dan mempersiapkan diri dengan mentalitas yang tepat untuk pertandingan-pertandingan berikutnya," jelasnya kepada Sky Sport Italia.

Disiplin taktik memastikan kemenangan

Kemenangan atas Como berawal dari start cepat, ketika tuan rumah membangun keunggulan meyakinkan pada awal pertandingan. Ketajaman di sepertiga akhir lapangan memungkinkan Inter mengendalikan tempo dan pada akhirnya meredam perlawanan lawan. Chivu sangat puas melihat para pemain menjalankan instruksi taktiknya sejak peluit pertama di San Siro.

"Hari ini, kami meningkatkan tempo dan intensitas, dan persiapan kami membuahkan hasil dalam hal kualitas serta tekanan. Kami bermain sebagai tim. Kami tampil baik dalam segala aspek pada babak pertama, lalu terkadang Anda perlu tahu cara mengelola fase-fase lain dalam pertandingan. Saya mengucapkan selamat kepada para pemain, yang tampil luar biasa hari ini," tambah Chivu.

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Bangkit dari kekecewaan dalam derbi

Bagi Inter, kemenangan ini juga menjadi cara untuk mengatasi kekecewaan akibat kekalahan menyakitkan dalam derbi Milan. Bangkit dari hasil mengecewakan dalam laga sepenting itu sangat penting untuk menjaga semangat di ruang ganti. Chivu menegaskan bahwa terus memikirkan kegagalan sebelumnya bukanlah pilihan bagi klub dengan ambisi setinggi Inter musim ini.

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"Selalu ada ruang untuk berkembang. Anda tidak selalu bisa mendapatkan segalanya dan tampil sempurna setiap saat. Anda harus menerima bahwa musim ini panjang dan ada sangat banyak pertandingan," ujarnya. Sang pelatih memuji ketangguhan mental para pemainnya: "Kami kalah dalam derbi, tetapi kami harus melangkah maju. Kami harus bergerak ke arah yang sama dan terus melanjutkan perjuangan pada musim yang besar dan penuh ambisi ini."

Fokus pada upaya bertahan bersama

Di lini pertahanan, Inter tetap kukuh dan mampu meredam Como, yang musim ini beberapa kali menunjukkan kualitas serangannya. Chivu memuji lini depannya karena memulai upaya bertahan, sehingga tugas empat pemain belakang menjadi jauh lebih mudah. Dengan memutus jalur suplai bola sejak awal, Inter mampu mencegah lawan membangun ritme permainan yang berkelanjutan.

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"Semuanya dimulai dari para penyerang. Mereka tetap fokus dan merebut bola dari lawan, berada di tempat yang tepat pada waktu yang tepat saat melakukan tekanan. Kami tahu kami harus tetap kompak untuk menutup jalur umpan. Kami tahu Como lebih suka menyerang daripada bertahan. Kami mampu memanfaatkan apa yang telah kami siapkan dalam rencana permainan," pungkas Chivu.