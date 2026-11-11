Courtois: Pemecatan Alonso tidak adil, dan saya mengabaikan pesan Mourinho!

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Thibaut Courtois, kiper Real Madrid, membela mantan pelatihnya Xabi Alonso, dengan menyatakan keyakinannya bahwa pemecatan sang pelatih dari jabatannya tidaklah adil. Ia juga mengungkap kisah lucu di balik dirinya yang mengabaikan sebuah pesan dari Jose Mourinho selama dua pekan.

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Kiper asal Belgia itu memuji kinerja yang ditampilkan Xabi Alonso, menegaskan bahwa ia adalah pelatih yang luar biasa, dan bahwa dirinya mengikuti dengan kagum apa yang diraihnya bersama Bayer Leverkusen, sebelum pindah untuk melatih Chelsea.

Courtois mengatakan dalam pernyataan yang dipaparkan surat kabar Marca bahwa Alonso memiliki kemampuan melatih yang besar, sembari mengungkapkan keyakinannya akan kesuksesannya bersama klub London itu, meskipun ia mengakui bahwa hubungan antara pelatih tersebut dan sebagian pemain Real Madrid tidak ideal dalam situasi-situasi tertentu.

Ia menambahkan bahwa Alonso memiliki hubungan yang baik dengan banyak pemain, sembari menekankan bahwa pemecatannya setelah 34 pertandingan resmi bersama Real Madrid bukanlah keputusan yang adil.

Kiper Los Blancos itu menjelaskan bahwa pelatih sering kali menjadi orang pertama yang menanggung konsekuensi dari hasil-hasil negatif, bahkan ketika tidak semua penyebab kemunduran tim terkait dengan dirinya seorang.

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Pesan Mourinho yang diabaikan Courtois

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Courtois menyinggung hubungannya dengan Jose Mourinho, sembari mengungkapkan kebahagiaannya atas kembalinya pelatih asal Portugal itu, setelah ia menanti-nantikan untuk melihatnya kembali di dunia kepelatihan.

Kiper asal Belgia itu mengungkap kejadian lucu yang terjadi selama Piala Dunia, ketika Mourinho mengiriminya sebuah pesan, tetapi ia mengabaikannya selama dua pekan, tanpa menyadari pada awalnya bahwa pengirimnya adalah pelatih asal Portugal tersebut.

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Courtois menjelaskan bahwa ia sedang berada di dalam pesawat dan tidak memiliki koneksi internet, serta ia tidak mengetahui nomor Mourinho, sebelum kemudian ia bertanya di dalam Real Madrid apakah nomor tersebut milik mantan pelatihnya.

Mourinho menjadi lebih tenang

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Mengenai kepribadian Mourinho, Courtois membandingkan antara pelatih yang ia kenal selama pengalaman mereka di Chelsea sekitar 12 tahun lalu, dan versinya saat ini, menganggap bahwa ia telah menjadi lebih tenang dan lebih matang serta sedikit kurang keras.

Namun ia menekankan bahwa kepribadian pelatih asal Portugal itu dan kehadirannya yang kuat tidak berubah, sembari menegaskan bahwa kepulangannya adalah hal yang membuatnya bahagia.

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Courtois juga berbicara positif tentang rekannya Jude Bellingham, menggambarkannya sebagai pribadi yang luar biasa, sahabat yang baik, dan pemain yang hebat, sembari menunjukkan pentingnya ia bagi tim baik dengan bola maupun melalui pergerakan dan peran-peran defensifnya.

Terkait masa depannya bersama timnas Belgia, Courtois menjelaskan bahwa ia sempat berpikir untuk pensiun dari level internasional seusai Piala Dunia, tetapi ia menikmati keikutsertaan dalam turnamen tersebut dan bermain dengan kostum negaranya, dan ia menjadi siap untuk kembali jika pelatih menginginkannya selama kualifikasi kejuaraan Eropa.

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Ia menegaskan bahwa tempatnya di timnas tidak terjamin, dan bahwa ia harus membuktikan kelayakannya untuk hadir sebagai kiper utama, sembari menjelaskan bahwa absennya dari UEFA Nations League disebabkan oleh padatnya pertandingan dan kebutuhannya untuk beristirahat, di samping cedera dan kondisi keluarga, di antaranya pernikahan ayahnya pada September lalu.