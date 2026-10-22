Courtois menantang Barcelona dengan pesan tegas jelang El Clasico

Thibaut Courtois, kiper Real Madrid, mengirimkan pesan yang jelas menjelang laga El Clasico yang dinanti melawan Barcelona, menegaskan bahwa Los Blancos tidak memiliki pilihan selain menang jika ingin memangkas jarak dengan rival abadinya, dalam duel yang memiliki arti besar dalam perburuan gelar Liga Spanyol.

Pernyataan kiper asal Belgia ini muncul usai kemenangan Real Madrid atas Leipzig dengan skor 4-1 pada pekan ketiga fase liga Liga Champions Eropa, dalam pertandingan yang di dalamnya ia memainkan peran penting selama babak pertama, setelah menggagalkan dua peluang berbahaya yang membuatnya menjaga gawangnya tetap perawan sebelum turun minum.

Courtois mengatakan dalam pernyataannya kepada saluran Real Madrid, yang disorot oleh surat kabar Spanyol "Mundo Deportivo": "Saya merasa dalam kondisi yang sangat baik, saya senang dan bekerja dengan baik. Saya melakukan dua penyelamatan penting untuk menjaga gawang tetap perawan di momen itu, dan masuk ke ruang ganti dalam keadaan unggul, karena pertandingan bisa menjadi rumit jika Anda mendapati diri tertinggal dalam skor."

Courtois Ungkap Rahasia Peningkatan Performa Lawan Leipzig

Kiper asal Belgia ini menjelaskan bahwa mencetak gol pertama adalah poin penting dalam pertandingan, sambil menunjukkan bahwa tim merespons arahan pelatih di antara dua babak dengan memperbaiki penampilan bertahan dan meningkatkan intensitas tekanan.

Pertandingan berikutnya BAR LaLiga 16.00 RMA

Ia menambahkan: "Mencetak gol pertama itu penting, dan saat turun minum pelatih meminta kami untuk membaik dalam bertahan. Penampilan kami berkembang, kami bertahan dengan lebih rapat, dan kami meraih kemenangan yang baik."

Courtois memuji persaingan di dalam skuad Real Madrid, menegaskan bahwa tim mendapat manfaat dari ketersediaan sebagian besar pemainnya, yang memberikan tim pelatih banyak pilihan dan membantu para pemain meningkatkan level mereka.

Ia mengatakan: "Tim dalam kondisi yang sangat baik, dan kami melihat bahwa kami dapat mengandalkan hampir semua pemain. Ada persaingan yang besar, dan ini membuat kami semua menjadi lebih baik."

Pesan Menentukan Menjelang El Clasico

Tentang laga yang dinanti melawan Barcelona, Courtois menekankan bahwa Real Madrid dituntut mengubah kepercayaan dirinya saat ini menjadi hasil positif, jika ingin mendekati rivalnya di klasemen.

Kiper asal Belgia itu mengatakan: "Kami perlu memangkas jarak dengan mereka, dan ini hanya bisa dicapai dengan kemenangan. Kami akan memasuki pertandingan dengan percaya diri, dan kami berharap bisa bertahan dengan baik agar tidak kebobolan."

Ia juga menunjukkan bahwa Real Madrid akan menghadapi jadwal yang sulit dengan 4 pertandingan beruntun di luar kandangnya, sambil menyatakan harapannya untuk meraih kemenangan di semuanya sebelum jeda internasional.

Pernyataan Courtois menempatkan aspek bertahan sebagai prioritas utama Real Madrid menjelang El Clasico, karena tim menyadari bahwa keunggulan menyerang saja mungkin tidak cukup menghadapi Barcelona, dan bahwa menjaga keseimbangan bertahan akan menjadi faktor penentu dalam upayanya meraih poin dan memangkas jarak dengan rivalnya.

Real Madrid menempati posisi ketiga di klasemen Liga Spanyol dengan 21 poin, tertinggal 6 poin dari pemuncak klasemen Barcelona, setelah berlalunya 9 pekan dari kompetisi.