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Kiper asal Belgia, Thibaut Courtois, tampil dalam konferensi pers jelang laga melawan Eindhoven dan menyampaikan pesan yang mencerminkan keyakinan penuhnya terhadap perkembangan klubnya, Real Madrid.

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Seperti dilaporkan harian Marca, Courtois menyampaikan pernyataannya dalam konferensi pers jelang pertandingan, sekaligus memuji perkembangan yang ditunjukkan tim Real Madrid dalam beberapa pekan terakhir.

Ia menyebut momen penentunya adalah reaksi yang ditunjukkan para pemain selepas jeda saat menghadapi Celta Vigo, perubahan yang sebagian besar ia kaitkan dengan peran pelatihnya, Jose Mourinho.

"Apa yang dia lakukan pada laga terakhir melawan Celta Vigo," ujar Courtois, merujuk pada arahan Mourinho saat turun minum yang menjadi faktor utama dalam mengubah jalannya pertandingan.

Sang kiper menjelaskan bahwa tim terus membaik secara bertahap sejak awal musim, dan bahwa kebangkitan dari ketertinggalan saat melawan Roma menjadi dorongan penentu yang membantu tim melangkah maju.

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"Kami tidak pantas kalah dari Real Betis, dan seharusnya kami lebih percaya pada diri sendiri saat melawan Atletico Madrid," kata Courtois. Ia juga menilai skuad kini semakin memahami gagasan Mourinho dengan lebih baik.

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Ia menambahkan, "Bangkit dari ketertinggalan di Roma memberi kami dorongan ekstra itu. Laga tersebut sangat menentukan dalam menghadirkan perubahan itu."

Courtois juga memuji perkembangan pelatih asal Portugal tersebut, yang sudah ia kenal sejak berusia 22 tahun.

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"Saya rasa dia kini lebih berpengalaman. Manusia berubah seiring berjalannya waktu. Mungkin sekarang dia menyikapi segala sesuatu dengan lebih tenang. Dia tenang bersama tim, tetapi ketika perlu berbicara, dia berbicara dengan jelas," ujarnya.

Saya Ingin Mengakhiri Karier di Real Madrid

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Secara pribadi, kiper asal Belgia itu tidak menyembunyikan keinginannya untuk terus bersama Real Madrid selama bertahun-tahun.

"Target saya adalah mengakhiri karier di sini, di Real Madrid," tegasnya.

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Ia juga menyinggung kesulitan tambahan yang dihadirkan format baru Liga Champions, tetapi menegaskan bahwa ambisi tim masih sangat besar. "Target kami adalah memenangkan lebih banyak gelar," ucapnya.

Kami Butuh Versi Terbaik Vinicius

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Vinicius menjadi salah satu nama yang paling banyak dibicarakan dalam konferensi pers tersebut. Courtois membela pemain asal Brasil itu di tengah kritik yang kembali menyoroti sejumlah penampilannya.

"Kami semua saling mendukung, dan kami akan membantu pemain mana pun," kata Courtois, sebelum mengingatkan bahwa menjaga level permainan yang luar biasa secara konsisten hanya mampu dilakukan oleh para legenda seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo.

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Ia menambahkan, "Jika ingin bersaing memperebutkan semua gelar, kami membutuhkan versi terbaik Vinicius Junior."

Kiper asal Belgia itu juga menunjukkan pemahamannya terhadap siulan cemoohan yang terkadang terdengar dari tribune Stadion Santiago Bernabeu. "Suporter membayar banyak uang untuk menonton kami, dan mereka berhak melakukannya," ujarnya.

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Saat berbicara tentang perannya di bawah mistar, Courtois melontarkan pernyataan yang memancing senyum di ruang konferensi pers.

"Ada kalanya itu bukan penyelamatan dalam arti sebenarnya. Mereka melihat saya di hadapan mereka, saya membuat kehadiran saya terasa, lalu mereka gagal mencetak gol," katanya, merujuk pada pengaruh psikologis yang dapat diberikan seorang kiper terhadap para penyerang tim lawan.

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Ballon d'Or

Di akhir konferensi pers, Courtois kembali membahas Ballon d'Or dan menyayangkan sulitnya penjaga gawang bersaing memperebutkan penghargaan tersebut.

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Ia mengenang Manuel Neuer yang nyaris memenanginya, sekaligus mengakui bahwa ia berharap menempati peringkat yang lebih baik pada 2022, meski memahami kemenangan Karim Benzema kala itu.

"Saya tidak tahu musim seperti apa yang harus dijalani seorang kiper agar bisa memenangkannya. Ketika Anda memiliki tim dengan Arda, Jude, Kylian, dan Vinicius, bagaimana mungkin mereka memilih saya?" ujarnya.