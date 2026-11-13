Courtois ingin membeli Reggiana: "Proyek ambisius di lapangan"

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Nxtplay Capital, platform investasi di bidang olahraga, media, dan teknologi yang didirikan oleh Thibaut Courtois dan Gonzalo Vila, telah mengajukan penawaran untuk mengakuisisi 100% modal saham Reggiana. Demikian dilaporkan ANSA.

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"Sepanjang karier saya, saya telah melihat betapa berartinya sebuah klub bagi kotanya," ujar kiper Belgia dan Real Madrid itu. "Bersama Nxtplay, kami ingin membangun sesuatu yang bisa dibanggakan masyarakat Reggio Emilia: ambisius di lapangan, dekat dengan masyarakat, dan dirancang untuk bertahan lama. Memberikan lingkungan yang tepat bagi para pesepakbola muda untuk berkembang akan menjadi inti dari segala hal yang kami lakukan."

Penawaran ini merupakan hasil kerja selama beberapa bulan, jelas Nxtplay. Timnya telah mempelajari klub secara mendalam, beberapa kali mengunjungi Reggio Emilia dan pihak klub, serta bertemu dengan para pengusaha setempat, sponsor, dan pemegang saham yang terkait dengan klub. Tujuannya adalah membangun proyek yang sejalan dengan prioritas kota dan klub. Penawaran tersebut, menurut Nxtplay, telah disusun untuk memberikan kepastian dan stabilitas bagi klub, sementara transaksi ini masih bergantung pada penyelesaian proses dengan para pemegang saham klub saat ini.