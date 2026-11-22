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Kiper Real Madrid, Thibaut Courtois, memuji potensi yang dimiliki rekan setimnya, Carlos Espí. Menurutnya, kehadiran penyerang muda itu di kotak penalti memberi tim solusi serangan yang berbeda sekaligus membantu pemain lain bergerak dan menciptakan peluang.

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Komentar Courtois itu disampaikan seusai kemenangan dramatis 2-1 atas Celta Vigo pada Sabtu kemarin dalam lanjutan pekan ke-13 La Liga.

Courtois membahas alasan di balik kehadiran Espí yang begitu menentukan di momen-momen krusial, setelah sang penyerang mencetak gol kemenangan ke gawang Celta Vigo pada menit ke-85. "Dia punya kehadiran dan kekuatan fisik, serta tahu di mana harus berada di dalam kotak penalti. Dia striker alami," ujarnya.

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Kiper asal Belgia itu menambahkan, "Mbappe dan para penyerang lainnya lebih sering bergerak ke sisi lapangan, sedangkan Carlos memberi kami kehadiran yang kuat di dalam kotak dan memungkinkan pemain lain bergerak di sekitarnya."

Courtois juga menjelaskan proses gol kemenangan tersebut. Espí menyambut umpan silang Vinicius Junior, tetapi upaya pertamanya ditepis kiper Celta, Ionut Radu, sebelum sang penyerang menyambar bola muntah dan menceploskannya ke gawang.

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"Kali ini ada umpan silang luar biasa dari Vini dan sundulan yang istimewa. Setelah ditepis kiper, bola memantul ke hadapannya dan dia mencetak gol," kata Courtois.

Kiper Real Madrid itu senang dengan penampilan sang penyerang muda, terlebih karena Espí sulit mendapatkan menit bermain secara reguler mengingat Kylian Mbappe menjadi pilihan utama di posisi ujung tombak.

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"Saya sangat senang untuknya. Meski Mbappe adalah striker utama dan Carlos tidak mendapat banyak menit bermain, dia memanfaatkan setiap kesempatan yang diberikan kepadanya, dan itu sangat penting," lanjutnya.

Pujian Courtois tidak hanya ditujukan kepada Espí. Ia juga membahas performa Jude Bellingham, yang mencetak gol penyeimbang bagi Real Madrid pada menit ke-66 sekaligus mengoleksi 6 gol di semua kompetisi musim ini.

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Tentang gelandang asal Inggris itu, Courtois berkata, "Jude sedang dalam kondisi luar biasa dan memberi banyak hal untuk tim. Dia punya kekuatan besar dalam menguasai bola, membawanya, bergerak maju, dan melepaskan tembakan. Dia menjalani musim yang hebat dan memulainya dengan sangat baik. Kami harus terus bekerja seperti ini."

Real Madrid sempat kesulitan di babak pertama melawan Celta Vigo setelah kebobolan gol cepat lewat Pablo Duran pada menit keenam.

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Mbappe juga gagal mengeksekusi penalti pada menit ke-39, sebelum Real Madrid bangkit di babak kedua lewat gol Bellingham, lalu Espí memastikan kemenangan.

Laga tersebut juga diwarnai penampilan gemilang Courtois sendiri. Ia menggagalkan dua peluang berbahaya Celta Vigo, salah satunya sekitar setengah menit sebelum gol penyeimbang, yang membantu Real Madrid tetap bertahan dalam pertandingan dan memberi mereka kesempatan untuk bangkit.

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Dengan kemenangan ini, Real Madrid meraih kemenangan kesembilan beruntun di semua kompetisi dan mengoleksi 33 poin, menyamai Barcelona di puncak klasemen La Liga. Namun, tim asal Catalonia itu baru memainkan satu laga lebih sedikit dan akan menghadapi Villarreal hari ini, Minggu, dalam laga pekan ke-13.