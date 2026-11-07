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Super Lig
team-logoCorum FK
Turhan Kiliccioglu Stadi
team-logoFenerbahce
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Corum FK vs Fenerbahçe hari ini: Siapa yang menayangkan pertandingan ini di TV dan live streaming?

Corum FK vs Fenerbahce
Corum FK
Fenerbahce
Super Lig

Di Süper Lig, Corum FK menghadapi Fenerbahçe. Namun, siapa yang menyiarkan pertandingan ini secara langsung di TV dan melalui live streaming hari ini?

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Çorum FK vs. Fenerbahçe: Waktu kick-off

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Super Lig - Pekan 11
Turhan Kiliccioglu Stadi

Di Stadion Turhan Kılıçcıoğlu di Çorum, Çorum FK yang menempati peringkat kedelapan akan menjamu Fenerbahçe, penghuni posisi ketujuh Süper Lig. Bagi tim tamu asal Istanbul, laga ini menandai dimulainya fase baru setelah sepekan penuh gejolak di kompetisi Eropa.

Fenerbahçe kini ditangani Emre Belözoglu, yang mengambil alih tim secara permanen setelah kepergian pelatih sementara Dirk Kuyt. Kuyt membawa tim meraih kemenangan berkesan 3-2 atas Liverpool di Liga Champions, hasil yang menjadi kemenangan pertama Fenerbahçe di kompetisi tersebut dalam 18 tahun.

Meski tampil gemilang di Eropa, performa terkini klub di liga menunjukkan kelemahan: Fenerbahçe terakhir kali kalah dari Göztepe dan Galatasaray di Süper Lig. Lawatan ke Çorum memberi Belözoglu kesempatan untuk langsung menunjukkan stabilitas saat mulai menjabat.

Çorum FK merupakan lawan yang sulit di kandang sendiri. Pelatih Burak Yılmaz membawa timnya meraih tiga kemenangan dalam lima pertandingan liga terakhir dan akan berusaha memanfaatkan dukungan para penggemar tuan rumah.

Berikut semua informasi mengenai siaran, waktu kick-off, dan kedua tim.

Sorotan pekan ini: Apa yang terjadi pada Çorum FK dan Fenerbahçe?

Çorum FK mencatatkan tiga kemenangan, tanpa hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan kompetitif terakhir. Terbaru, mereka mengalahkan Erzurumspor FK 3-1 di laga tandang. Sebelumnya, ada kemenangan 2-0 atas Göztepe yang menonjol sebagai satu-satunya kekalahan dalam rangkaian laga kandang terakhir. Secara keseluruhan, Çorum FK mencetak sembilan gol dan kebobolan tujuh kali dalam lima laga tersebut.

Fenerbahçe mencatatkan dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan kompetitif terakhir. Hasil terbaik terbaru mereka adalah kemenangan 3-2 atas Liverpool di Liga Champions. Namun, di Süper Lig, Fenerbahçe terakhir kali kalah 1-2 dari Göztepe. Dalam lima laga tersebut, klub mencetak sepuluh gol dan kebobolan sembilan kali.

COB

COB - Performa

ALS
K1-2
GAZ
M0-3
RIZ
M2-1
GOZ
K2-0
ERZ
M1-3
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
9/6
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5
FB

FB - Performa

ALS
M3-0
SLP
S2-2
GAL
K2-1
GOZ
K1-2
LIV
M3-2
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
10/8
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
5/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
4/5

Çorum FK vs. Fenerbahçe: Susunan pemain

Kemungkinan susunan pemain Corum FK vs Fenerbahce

Manajer

  • B. Yilmaz

Çorum FK vs. Fenerbahçe: Performa

COB

COB - Performa

ALS
K1-2
GAZ
M0-3
RIZ
M2-1
GOZ
K2-0
ERZ
M1-3
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
9/6
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5
FB

FB - Performa

ALS
M3-0
SLP
S2-2
GAL
K2-1
GOZ
K1-2
LIV
M3-2
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
10/8
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
5/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
4/5

Çorum FK vs. Fenerbahçe: Rekor pertemuan

Çorum FK vs. Fenerbahçe: Klasemen

#
MMSKGK+/-POINPerforma
1
GalatasarayGalatasarayGAL
119112512+1328
M
M
M
M
M
2
Amed SportifAmed SportifAMS
117222513+1223
K
M
M
M
S
3
TrabzonsporTrabzonsporTRS
10712248+1622
M
M
M
M
M
4
KasimpasaKasimpasaKAS
115511711+620
M
S
M
M
K
5
BesiktasBesiktasBJK
106132012+819
S
M
K
M
K
6
KocaelisporKocaelisporKOB
11614139+419
M
S
M
K
K
7
FenerbahceFenerbahceFB
105142410+1416
K
K
M
M
M
8
Corum FKCorum FKCOB
105142116+516
M
K
M
M
K
9
GoztepeGoztepeGOZ
114432218+416
S
M
M
M
M
10
Istanbul BasaksehirIstanbul BasaksehirIBS
114341817+115
S
M
K
M
S
11
Erzurumspor FKErzurumspor FKERZ
10424915-614
K
M
M
S
M
12
AlanyasporAlanyasporALS
10334916-712
K
K
K
S
M
13
RizesporRizesporRIZ
103251115-411
S
K
K
K
S
14
GenclerbirligiGenclerbirligiGEN
103251218-611
M
K
K
S
K
15
KonyasporKonyasporKSP
11227614-88
K
K
M
K
S
16
Gaziantep FKGaziantep FKGAZ
11227919-108
K
K
K
K
K
17
SamsunsporSamsunsporSAM
112181126-157
M
K
K
K
K
18
EyupsporEyupsporEYU
111010330-273
K
K
K
K
K
Liga Champions
Kualifikasi Liga Champions
Lolos ke Liga Europa
Lolos ke Liga Konferensi Europa
Degradasi

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