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Çorum FK vs. Fenerbahçe: Waktu kick-off

Super Lig - Pekan 11 8 Nov 2026 - 08.00 Turhan Kiliccioglu Stadi

Di Stadion Turhan Kılıçcıoğlu di Çorum, Çorum FK yang menempati peringkat kedelapan akan menjamu Fenerbahçe, penghuni posisi ketujuh Süper Lig. Bagi tim tamu asal Istanbul, laga ini menandai dimulainya fase baru setelah sepekan penuh gejolak di kompetisi Eropa.

Fenerbahçe kini ditangani Emre Belözoglu, yang mengambil alih tim secara permanen setelah kepergian pelatih sementara Dirk Kuyt. Kuyt membawa tim meraih kemenangan berkesan 3-2 atas Liverpool di Liga Champions, hasil yang menjadi kemenangan pertama Fenerbahçe di kompetisi tersebut dalam 18 tahun.

Meski tampil gemilang di Eropa, performa terkini klub di liga menunjukkan kelemahan: Fenerbahçe terakhir kali kalah dari Göztepe dan Galatasaray di Süper Lig. Lawatan ke Çorum memberi Belözoglu kesempatan untuk langsung menunjukkan stabilitas saat mulai menjabat.

Çorum FK merupakan lawan yang sulit di kandang sendiri. Pelatih Burak Yılmaz membawa timnya meraih tiga kemenangan dalam lima pertandingan liga terakhir dan akan berusaha memanfaatkan dukungan para penggemar tuan rumah.

Berikut semua informasi mengenai siaran, waktu kick-off, dan kedua tim.

Sorotan pekan ini: Apa yang terjadi pada Çorum FK dan Fenerbahçe?

Çorum FK mencatatkan tiga kemenangan, tanpa hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan kompetitif terakhir. Terbaru, mereka mengalahkan Erzurumspor FK 3-1 di laga tandang. Sebelumnya, ada kemenangan 2-0 atas Göztepe yang menonjol sebagai satu-satunya kekalahan dalam rangkaian laga kandang terakhir. Secara keseluruhan, Çorum FK mencetak sembilan gol dan kebobolan tujuh kali dalam lima laga tersebut.

Fenerbahçe mencatatkan dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan kompetitif terakhir. Hasil terbaik terbaru mereka adalah kemenangan 3-2 atas Liverpool di Liga Champions. Namun, di Süper Lig, Fenerbahçe terakhir kali kalah 1-2 dari Göztepe. Dalam lima laga tersebut, klub mencetak sepuluh gol dan kebobolan sembilan kali.

Çorum FK vs. Fenerbahçe: Susunan pemain

Çorum FK vs. Fenerbahçe: Performa

Çorum FK vs. Fenerbahçe: Rekor pertemuan

Çorum FK vs. Fenerbahçe: Klasemen