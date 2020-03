Corona Mewabah, Liverpool Sumbangkan £40 Ribu Untuk Suplai Bank Makanan

telah mendonasikan £40 ribu kepada Fans Supporting Foodbanks [FSF] demi melanjutkan kegiatan amal selama Liga Primer Inggris terhenti.

Pasukan Jurgen Klopp saat ini unggul 25 poin di pucuk klasemen dan hanya perlu dua kemenangan lagi untuk mengamankan titel Liga Primer, akan tetapi tidak ada jadwal yang dapat dimainkan sampai setidaknya awal April karena pandemi virus corona.

Di tengah-tengah istirahat panjang, tidak ada pengumpulan makanan untuk FSF - badan amal yang dibentuk untuk mendukung kota yang paling rentan - yang biasanya dilakukan di Anfield.

Namun, Liverpool mengumumkan pada Sabtu lalu, para pemain mereka bersama LFC Foundation, Red Neighbours dan staf klub, akan turun tangan dengan memberikan sumbangan besar untuk North Liverpool Foodbank.

25 persen dari sumbangan amal berasal dari pengumpulan saat matchday dan Liverpool akan mendonasikan £10 ribu per pertandingan untuk empat laga kandang tersisa mereka.

Thanks to all our fans for the continued generosity shown in supporting @SFoodbanks, which makes a real difference to lives in the local area ❤️