Fernando Diniz tidak lagi menjadi pelatih Corinthians. Klub Brasil itu memecatnya setelah kekalahan 2-1 dari Internacional pada Rabu malam hingga Kamis dini hari. Memphis Depay pun akan menghadapi pelatih baru.

"Corinthians mengumumkan bahwa pelatih Fernando Diniz tidak lagi memimpin tim putra. Selain sang pelatih, staf teknisnya juga meninggalkan klub. Corinthians berterima kasih kepada para profesional tersebut atas pekerjaan yang telah dilakukan dan mendoakan mereka sukses dalam kelanjutan karier mereka," demikian bunyi pernyataan tersebut.

Karena hasil buruk, Diniz sudah berada di bawah tekanan di Corinthians selama berminggu-minggu. Tim itu terakhir kali menang pada 21 Agustus: kemenangan 2-1 atas Rosario Central di Copa Libertadores. Sejak saat itu, Corinthians sekali bermain imbang dan tujuh kali kalah.

Melawan Internacional, Corinthians kembali gagal meraih hasil positif. Memphis bermain selama 88 menit dan tampil dari lini tengah, tetapi ia juga tidak mampu mencegah timnya kembali menelan kekalahan.

Mantan pelatih tim nasional Brasil Diniz baru bekerja di Corinthians sejak awal April, tetapi petualangannya sudah berakhir setelah setengah tahun. Petinggi klub akan memanfaatkan waktu ke depan untuk mencari pengganti.

Pertandingan berikutnya SEP Serie A 16.30 COR

Corinthians turun ke peringkat ke-16 di Série A. Pada Minggu, mereka akan menjalani laga tandang melawan Palmeiras yang saat ini menempati posisi kedua.