'Corinthians mengajukan tawaran yang langsung ditolak oleh Memphis Depay'

Masih menjadi pertanyaan apakah Memphis Depay akan menandatangani kontrak baru bersama Corinthians. Media Brasil UOL Esporte melaporkan bahwa tawaran dari klub tersebut telah ditolak oleh manajemen sang penyerang.

Memphis masih berhak menerima 7,2 juta euro dari Corinthians, yang tidak dapat mentransfer seluruh jumlah tersebut sekaligus karena masalah keuangan. Namun, klub Brasil tersebut sedang berupaya mencari solusi di balik layar.

Usulan untuk mentransfer sebagian dari jumlah tersebut setiap bulan, sebagai bagian dari kontrak dua tahun, telah ditolak oleh pihak Memphis. Belum diketahui apakah Corinthians sedang menyusun usulan baru.

Yang diketahui adalah bahwa pimpinan klub Brasil tersebut setidaknya ingin mencegah Memphis mengambil langkah hukum. Pemain berpengalaman ini pada dasarnya ingin tetap bertahan, asalkan masalah keuangan dapat diselesaikan dalam waktu dekat.

Kontrak Memphis di Corinthians akan berakhir pada 31 Desember, sehingga ia dapat direkrut secara gratis dalam beberapa bulan ke depan. Klub Meksiko, Tigres, dilaporkan memantau dengan cermat situasi seputar pemain timnas Belanda tersebut, sebagai calon pengganti Ángel Correa yang akan hengkang ke River Plate.

Olympique Marseille baru-baru ini juga tertarik pada Memphis. Namun, karena tuntutan yang sangat tinggi dari sang penyerang, minat klub papan atas Ligue 1 tersebut pun segera meredup.