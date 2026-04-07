Conte membuka peluang untuk kembali melatih tim nasional Italia

Sepak bola Italia sedang mengalami masa transisi yang kritis setelah pukulan telak berupa kegagalan tim nasional lolos ke putaran final Piala Dunia. Krisis ini tidak hanya menimbulkan kekecewaan di kalangan suporter, tetapi juga membuka pintu bagi perubahan mendasar di dalam Federasi Sepak Bola Italia, serta memunculkan kembali pertanyaan-pertanyaan krusial mengenai masa depan Azzurri dan potensinya di kancah internasional.

Dalam langkah penting, Gabriele Gravina mengumumkan pengunduran dirinya dari jabatan presiden federasi, sehingga sistem ini memasuki fase penataan ulang menyeluruh, yang dipimpin oleh isu pemilihan manajer teknis sementara untuk tim nasional, sambil menunggu keputusan mengenai pelatih tetap yang akan menggantikan Gennaro Gattuso.

Nama Antonio Conte, manajer teknis Napoli, muncul sebagai kandidat terkuat untuk memimpin tim nasional Italia, dalam langkah yang mungkin menandai kembalinya dia ke panggung internasional setelah bertahun-tahun absen.

Conte pernah melatih timnas antara 2014 dan 2016, dan berhasil mencapai perempat final Euro 2016, sebelum tersingkir melalui adu penalti melawan Jerman, yang memperkuat peluangnya untuk mendapatkan dukungan di dalam federasi.

Informasi menunjukkan bahwa Aurelio De Laurentiis, presiden Napoli, mungkin tidak keberatan dengan kepergian Conte pada musim panas ini, terutama jika Giovanni Malagò terpilih sebagai presiden baru Federasi Sepak Bola Italia dalam pemilihan yang dijadwalkan pada 22 Juni, menurut laporan surat kabar "La Gazzetta dello Sport".

Setelah bencana.. Nama mengejutkan mendekati kepemimpinan timnas Italia

Conte membuka peluang untuk melatih tim nasional, sambil menegaskan bahwa masa depannya bersama Napoli masih menjadi bahan pembicaraan. Ia mengatakan setelah timnya mengalahkan Milan di liga: "Jangan lupa bahwa pada bulan-bulan terakhir musim lalu, media membicarakan kepergian saya ke Juventus. Media perlu menulis sesuatu, dan wajar jika nama saya muncul dalam daftar. Jika saya menjadi presiden federasi, saya akan memasukkan nama saya di antara calon-calon karena beberapa alasan."

Dia menambahkan: "Saya pernah bekerja dengan timnas Italia dan sangat memahami suasananya. Mewakili negara Anda adalah kehormatan yang tak tertandingi. Namun, saya masih memiliki satu tahun tersisa dalam kontrak saya dengan Napoli, dan di akhir musim saya akan duduk bersama presiden untuk membahas hal ini."

Conte juga menyinggung kondisi sepak bola Italia setelah kegagalan lolos ke Piala Dunia, dengan mengatakan: "Jika kami lolos setelah menang adu penalti melawan Bosnia, orang-orang akan membicarakan prestasi besar dan sepak bola yang indah. Namun, dalam olahraga ini, yang dihitung adalah hasilnya. Setelah tiga edisi berturut-turut Piala Dunia, langkah-langkah serius harus diambil."

Dia melanjutkan: "Ketika saya menjadi pelatih tim nasional, banyak pembicaraan tetapi dukungan dari klub-klub sangat minim. Sekarang situasinya dianggap bencana, tetapi bahkan dalam bencana selalu ada sesuatu yang bisa diselamatkan. Jika keadaan tidak berubah, situasi akan tetap sama apakah kita lolos atau tidak. Semua orang peduli dengan tim nasional, dan langkah-langkah nyata harus diambil."

