Conceicao turun ke dalam polemik Ronaldo dan Jesus: Hal ini tidak tampak adil!

Pelatih asal Portugal, Sergio Conceicao, mantan pelatih kepala Al Ittihad Jeddah Arab Saudi, menanggapi polemik yang mencuat antara rekan senegaranya Cristiano Ronaldo dan Jorge Jesus, pelatih timnas Portugal, dengan menegaskan sulitnya berpihak pada salah satu pihak dalam perselisihan tersebut, mengingat posisi besar yang dimiliki keduanya dalam sepak bola Portugal.

Conceicao, yang masih tanpa klub sejak meninggalkan Al Ittihad, berbicara soal krisis tersebut saat tampil dalam podcast "La Tripletta" milik surat kabar Italia "Gazzetta dello Sport", dengan menekankan bahwa Ronaldo adalah legenda sepak bola, sementara Jesus memiliki rasa hormat dan pengalaman kepelatihan.

Pelatih berusia 51 tahun itu mengatakan: "Ini topik yang sensitif di negara saya. Cristiano adalah legenda, salah satu dari 5 pemain terbaik sepanjang sejarah. Di sisi lain, Jesus adalah pelatih timnas, pelatih yang dihormati dan memiliki pengalaman luas. Terus terang, rasanya tidak adil berpihak pada salah satu dari mereka tanpa yang lain."

Conceicao pilih Figo di atas Ronaldo

Dalam konteks pembicaraannya mengenai sepak bola Portugal, Conceicao masuk ke dalam perbandingan lucu soal pemain sayap terbaik antara dirinya dan putranya, Francisco Conceicao, yang juga pesepak bola, lalu ia menjawab sambil tertawa: "Sergio!", sebelum meralat dan menegaskan bahwa rekan senegaranya Luis Figo tetap yang terbaik.

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Ketika ditanya apakah Figo juga lebih unggul dari Cristiano Ronaldo, Conceicao mengakui sulitnya memilih, namun ia lebih mengunggulkan mantan bintang Portugal itu dari sudut pandang bermain di posisi sayap.

Ia berkata: "Oh, ini pertanyaan sulit. Tapi sebagai pemain sayap, saya mungkin akan memilih Figo, dia benar-benar pemain yang luar biasa."

Conceicao buka pintu untuk kembali ke Italia

Mengenai masa depan kepelatihannya, Conceicao tidak menutup kemungkinan kembali ke Liga Italia, setelah ia menangani Milan pada musim 2024-2025, dengan menegaskan keinginannya menjalani pengalaman baru di Italia.

Ia mengatakan: "Mengapa tidak? Saya sangat ingin itu. Di masa lalu, selain Milan, ada opsi-opsi lain."