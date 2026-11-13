Conceicao Kembali dan Mendapati Juventus yang Berbeda: Apa yang Terjadi di Bursa Transfer Januari?

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Usai jeda, Juventus akan kembali diperkuat Francisco Conceicao, yang masa depannya menjadi sorotan rumor transfer. Mungkinkah pemain asal Portugal itu hengkang pada bursa transfer Januari?

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Setelah jeda internasional, Juventus akan kembali diperkuat Francisco Conceicao, yang tengah pulih dari dislokasi bahu yang dialaminya dalam pertandingan melawan Lazio pada 18 Oktober yang berakhir dengan kekalahan. Pemain asal Portugal kelahiran 2002 itu harus kembali merebut tempat di tim, mengingat apa yang terjadi sejak ia cedera.

JUVENTUS SUDAH BERUBAH

Sejak Conceicao cedera, ada dua perubahan penting di Juventus: peralihan ke formasi tiga bek, dengan skema 3-5-2 (atau 3-4-2-1) yang sedikit merugikan banyak pemain sayap dalam skuad Juventus. Lalu ada peran "baru" Randal Kolo Muani, yang tampil gemilang saat bermain di posisi menyerang sebelah kanan melawan AZ Alkmaar maupun Fiorentina, tepat di posisi Chico. Selain itu, kesulitan tim asuhan Luciano Spalletti dalam mencetak gol (Juventus memiliki lini serang terbaik ke-13 di Serie A dengan torehan 15 gol) membuat langkah klub di bursa transfer Januari menjadi mendesak. Dan untuk bisa membeli pemain, Juventus juga harus menjual, terlepas dari penambahan modal yang disetujui kemarin oleh dewan direksi. Karena itu, muncul pertanyaan apakah Conceicao juga termasuk pemain yang bisa meninggalkan Turin pada Januari, bersama Gatti, Cambiaso, dan Zhegrova, yang menjadi tiga kandidat utama untuk dijual.

BERSAMA HINGGA JUNI

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Fabrizio Romano, melalui kanal YouTube-nya, menganalisis situasi Conceicao sebagai berikut: "Conceicao tidak pernah benar-benar dekat untuk meninggalkan Juventus pada musim panas, pertama-tama karena keinginannya sendiri. Conceicao merasa nyaman di Juve dan ingin bertahan di Juventus. Ia sangat senang karena sekitar satu setengah tahun lalu Juve berupaya keras untuk mempertahankannya secara permanen dan membayar jumlah yang besar agar ia tetap bersama klub. Jadi, Conceicao merasa sangat nyaman di Juventus," demikian dilaporkan TuttoJuve.com. "Ada banyak pembicaraan tentang Premier League, tetapi semua kabar itu tidak konkret atau tidak benar, katakanlah begitu. Sempat ada kemungkinan terkait Al-Hilal, dalam arti Al-Hilal juga mempertimbangkannya dalam daftar pemain sayap. Ada dua atau tiga nama, lalu mereka merekrut Martinelli dan Summerville. Yang pasti, Conceicao ingin terus bermain untuk Juve dan tidak merencanakan kepindahan pada Januari, begitu pula Juventus. Saat ini, semua informasi yang kami terima mengenai Conceicao mengarah pada keputusan untuk bertahan dan melanjutkan kerja sama. Tentu saja, bursa transfer juga bisa menghadirkan kejutan. Jika ada tawaran yang sangat besar, kita tidak bisa menutup kemungkinan apa pun. Namun, saat ini, pada November, Conceicao dan Juventus tidak berencana berpisah. Sebaliknya, mereka sepenuhnya berharap untuk terus bersama setidaknya hingga akhir musim."

SEMUANYA BISA BERUBAH PADA MUSIM PANAS

Jadi, kemungkinan besar Conceicao tidak akan pergi pada bursa transfer Januari dan akan bertahan di Juventus hingga Juni. Setelah itu, banyak hal bisa berubah pada musim panas, ke arah mana pun, dan masa depan pemain Portugal itu akan ditentukan oleh banyak faktor: keinginannya sendiri, besarnya tawaran yang mungkin datang, siapa pelatih Juventus (Spalletti? Simone Inzaghi? Conte?) dan formasi yang akan diterapkannya, komposisi lini serang Juventus pada 2027-28 (baik dari segi jumlah pemain maupun karakteristik teknis), serta performa pemain bernomor punggung 7 itu dari sekarang hingga Juni.