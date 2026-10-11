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Serie A
team-logoComo
Stadio G. Sinigaglia
team-logoRoma
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Como vs Roma: Siaran Serie A di seluruh dunia dan cara menontonnya di mana saja di dunia dengan VPN

Como vs Roma
Como
Roma
Serie A

Ingin mengakses layanan streaming yang biasa Anda gunakan dengan keamanan lebih baik, atau dari belahan dunia lain tempat Anda mungkin menghadapi pembatasan geografis? Di sinilah Virtual Private Network (VPN) berguna.

Cakupan internasional

Negara

Penyiar yang tercantum

Beranda resmi

Aljazair

STARZPLAY

starzplay.com

Argentina

Disney+

disneyplus.com

Australia

beIN Sports

beinsports.com

Brasil

ESPN / Disney+

espn.com.br / disneyplus.com

Kanada

DAZN / FuboTV

dazn.com / fubo.tv

China

Migu

miguvideo.com

Mesir

STARZPLAY

starzplay.com

Prancis

DAZN

dazn.com

Jerman

DAZN

dazn.com

India

ZEE5

zee5.com

Indonesia

Vidio

vidio.com

Italia

DAZN

dazn.com

Jepang

DAZN

dazn.com

Kazakhstan

Q League

qfootball.kz

Meksiko

Disney+

disneyplus.com

Nigeria

StarTimes / Sporty TV

startimes.com.ng / sportytv.com

Peru

Disney+

disneyplus.com

Polandia

Eleven Sports / Canal+

elevensports.pl / canalplus.com/pl

Arab Saudi

STARZPLAY / STC TV

starzplay.com / stctv.com

Afrika Selatan

StarTimes / Sporty TV

startimes.co.za / sportytv.com

Korea Selatan (Korea Rep.)

SPOTV

spotv.net

Spanyol

DAZN

dazn.com

Turki

S Sport+ / Disney+

ssportplus.com

Britania Raya (Britania Raya)

TNT Sports / DAZN

tntsports.co.uk / dazn.com

Amerika Serikat

CBS Sports Network / Paramount+

paramountplus.com

Cara menonton Como vs Roma dengan VPN

VPN GuideGemini

VPN, seperti ExpressVPN, memungkinkan Anda membuat koneksi online yang aman dan terenkripsi. Dengan mengubah lokasi Anda secara virtual ke negara tempat pertandingan disiarkan, Anda dapat melewati pembatasan blackout dan menonton tim favorit Anda secara langsung. Panduan langkah demi langkah dijelaskan nanti dalam artikel ini, atau Anda juga bisa melihat panduan kami tentang VPN terbaik untuk streaming olahraga.

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Serie A - Pekan 6
Stadio G. Sinigaglia

Pertandingan hari ini antara Como dan Roma akan dimulai pada pukul 11:30.

Panduan langkah demi langkah VPN untuk menonton Como vs Roma hari ini

NordVPN streaming online from abroadNordVPN
  1. Unduh & instal: Daftar ke ExpressVPN atau layanan VPN tepercaya lainnya (lihat panduan GOAL di sini) dan unduh aplikasinya di perangkat Anda.
  2. Hubungkan ke server: Buka aplikasi dan pilih lokasi server tempat pertandingan ditayangkan (misalnya jika Anda berada di Inggris tetapi ingin menonton streaming AS, hubungkan ke server AS).
  3. Hapus cache: Terkadang browser Anda masih menyimpan lokasi lama Anda. Hapus cookie Anda atau segarkan browser Anda untuk memastikan perubahan berlaku.
  4. Mulai streaming: Kunjungi situs web dan aplikasi penyiar Anda lalu nikmati pertandingannya.

Cara menonton di layar besar

Menonton lewat ponsel atau laptop memang tidak masalah, tetapi olahraga live paling pas disaksikan di layar besar. Berikut cara membuat VPN berfungsi di TV Anda:

  • Smart TV & Fire Stick: Kebanyakan TV berbasis Android dan perangkat seperti Amazon Fire TV Stick atau Google Chromecast with Google TV memiliki aplikasi VPN bawaan. Cukup cari penyedia VPN Anda di toko aplikasi pada TV Anda, masuk, lalu hubungkan seperti saat Anda melakukannya di ponsel.
  • Apple TV, Roku & konsol: Perangkat-perangkat ini sering kali tidak mendukung aplikasi VPN secara langsung. Solusi termudah adalah menggunakan Smart DNS (biasanya ada di pengaturan akun VPN Anda) atau Mirror/Cast streaming dari ponsel atau laptop yang sudah terhubung ke VPN ke TV Anda.

Kemungkinan susunan pemain Como vs Roma

4-2-3-1
Como crest
Como
COM
Formasi
Roma crest
Roma
ROM
3-4-2-1
J. ButezJ. ButezT. ChalobahT. ChalobahA. ValleA. ValleY. CoutoY. CoutoJ. RamonJ. RamonN. PazN. PazL. Da CunhaL. Da CunhaL. MillaL. MillaA. DiaoA. DiaoM. BaturinaM. BaturinaA. DouvikasA. DouvikasM. SvilarM. SvilarG. ManciniG. ManciniM. HermosoM. HermosoE. N'DickaE. N'Dickateam-logoWesleyM. de RoonM. de RoonM. KoneM. KoneP. DybalaP. DybalaR. MoraR. MoraN. MolinaN. MolinaD. MalenD. Malen
Roma crest
Roma
ROM
4-2-3-1
Como

Susunan Pemain Utama

Roma

Manajer

  • C. Fabregas
  • G. Gasperini

Performa

COM

COM - Performa

NAP
M1-2
GEN
M1-4
RBL
M4-1
PAR
M2-1
FRC
K2-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
12/6
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
4/5
ROM

ROM - Performa

LEC
M0-4
ATA
M2-1
FB
S1-1
TOR
M0-2
INT
S2-2
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
11/4
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5

Como mencatat tiga kemenangan dan satu kekalahan dalam lima pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi, tanpa hasil imbang dalam rangkaian itu. Laga terbaru mereka berakhir dengan kekalahan 2-0 dari Frosinone di Serie A, hasil yang memutus rentetan empat kemenangan. Sebelum kekalahan itu, Como mengalahkan Parma 2-1, Leipzig 4-1 di Liga Champions, Genoa 4-1, dan Napoli 2-1 di kandang lawan di Serie A. Dalam lima laga tersebut, klub ini mencetak 13 gol dan kebobolan enam gol.

Roma mencatat tiga kemenangan dan dua hasil imbang dari lima pertandingan terakhir mereka, tanpa kekalahan. Hasil terbaru mereka adalah imbang 2-2 melawan Inter di Serie A, dan mereka juga bermain imbang 1-1 dengan Fenerbahce di Liga Champions. Kemenangan atas Torino (2-0), Atalanta (2-1), dan Lecce (4-0) melengkapi rangkaian tersebut. Roma mencetak 10 gol dan kebobolan lima gol dalam lima pertandingan itu.

Rekor pertemuan

Head to Head

ComoSeriRoma
3
0
2
Serie A
Como badge
Como
COM
2
Roma badge
Roma
ROM
1
FT
Serie A
Roma badge
Roma
ROM
1
Como badge
Como
COM
0
FT
Serie A
Roma badge
Roma
ROM
2
Como badge
Como
COM
1
FT
Serie A
Como badge
Como
COM
2
Roma badge
Roma
ROM
0
FT
Serie A
Como badge
Como
COM
2
Roma badge
Roma
ROM
0
FT
7Gol yang Dicetak4
Pertandingan lebih dari 2.5 gol2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol2/5

Pertemuan-pertemuan terbaru antara kedua klub ini lebih memihak Como di Sinigaglia. Pertemuan paling baru, yang dimainkan pada Maret 2026, berakhir 2-1 untuk kemenangan Como di kandang. Dari lima pertemuan yang tercatat, Como menang tiga kali dan Roma dua kali, dengan Giallorossi meraih kemenangan saat laga dimainkan di Roma. Rangkaian ini mencerminkan rivalitas kompetitif yang kian tajam seiring kedua klub menanjak dalam sepakbola Italia.

Klasemen

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
InterInterINT
6510188+1016
M
S
M
M
M
2
RomaRomaROM
5410143+1113
S
M
M
M
M
3
LazioLazioLAZ
541083+513
M
S
M
M
M
4
CagliariCagliariCGL
540152+312
M
M
M
K
M
5
AC MilanAC MilanMIL
5320104+611
M
S
S
M
M
6
SSC NapoliSSC NapoliNAP
6312106+410
M
S
M
K
K
7
JuventusJuventusJUV
531184+410
M
K
S
M
M
8
ComoComoCOM
531196+310
K
M
M
M
S
9
FrosinoneFrosinoneFRC
631297+210
K
M
S
M
M
10
SassuoloSassuoloSAS
52129907
K
M
S
M
K
11
AtalantaAtalantaATA
520357-26
K
K
K
M
M
12
LecceLecceLEC
5203510-56
K
M
K
K
M
13
UdineseUdineseUDI
5113811-34
K
K
K
M
S
14
TorinoTorinoTOR
511358-34
S
K
M
K
K
15
MonzaMonzaMON
5113812-44
M
K
S
K
K
16
GenoaGenoaGEN
6114511-64
M
K
S
K
K
17
Parma Calcio 1913Parma Calcio 1913PAR
6114410-64
K
M
K
S
K
18
FiorentinaFiorentinaFIO
6114714-74
K
S
M
K
K
19
BolognaBolognaBOL
502336-32
S
K
S
K
K
20
VeneziaVeneziaVEN
5005413-90
K
K
K
K
K
Liga Champions
Liga Europa
Lolos ke Liga Konferensi Europa
Degradasi

Di Serie A, Roma memimpin klasemen di posisi pertama sementara Como berada di peringkat kedelapan, selisih posisi yang tidak sepenuhnya mencerminkan kualitas yang ditunjukkan tim asuhan Fabregas musim ini.

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