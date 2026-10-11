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Cara menonton Como vs Roma dengan VPN

Gemini

VPN, seperti ExpressVPN, memungkinkan Anda membuat koneksi online yang aman dan terenkripsi. Dengan mengubah lokasi Anda secara virtual ke negara tempat pertandingan disiarkan, Anda dapat melewati pembatasan blackout dan menonton tim favorit Anda secara langsung. Panduan langkah demi langkah dijelaskan nanti dalam artikel ini, atau Anda juga bisa melihat panduan kami tentang VPN terbaik untuk streaming olahraga.

Serie A - Pekan 6 11 Okt 2026 - 06.30 Stadio G. Sinigaglia

Pertandingan hari ini antara Como dan Roma akan dimulai pada pukul 11:30.

Panduan langkah demi langkah VPN untuk menonton Como vs Roma hari ini

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Unduh & instal : Daftar ke ExpressVPN atau layanan VPN tepercaya lainnya (lihat panduan GOAL di sini) dan unduh aplikasinya di perangkat Anda. Hubungkan ke server : Buka aplikasi dan pilih lokasi server tempat pertandingan ditayangkan (misalnya jika Anda berada di Inggris tetapi ingin menonton streaming AS, hubungkan ke server AS). Hapus cache: Terkadang browser Anda masih menyimpan lokasi lama Anda. Hapus cookie Anda atau segarkan browser Anda untuk memastikan perubahan berlaku. Mulai streaming: Kunjungi situs web dan aplikasi penyiar Anda lalu nikmati pertandingannya.

Cara menonton di layar besar

Menonton lewat ponsel atau laptop memang tidak masalah, tetapi olahraga live paling pas disaksikan di layar besar. Berikut cara membuat VPN berfungsi di TV Anda:

Smart TV & Fire Stick: Kebanyakan TV berbasis Android dan perangkat seperti Amazon Fire TV Stick atau Google Chromecast with Google TV memiliki aplikasi VPN bawaan. Cukup cari penyedia VPN Anda di toko aplikasi pada TV Anda, masuk, lalu hubungkan seperti saat Anda melakukannya di ponsel.

Apple TV, Roku & konsol : Perangkat-perangkat ini sering kali tidak mendukung aplikasi VPN secara langsung. Solusi termudah adalah menggunakan Smart DNS (biasanya ada di pengaturan akun VPN Anda) atau Mirror/Cast streaming dari ponsel atau laptop yang sudah terhubung ke VPN ke TV Anda.

Performa

Como mencatat tiga kemenangan dan satu kekalahan dalam lima pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi, tanpa hasil imbang dalam rangkaian itu. Laga terbaru mereka berakhir dengan kekalahan 2-0 dari Frosinone di Serie A, hasil yang memutus rentetan empat kemenangan. Sebelum kekalahan itu, Como mengalahkan Parma 2-1, Leipzig 4-1 di Liga Champions, Genoa 4-1, dan Napoli 2-1 di kandang lawan di Serie A. Dalam lima laga tersebut, klub ini mencetak 13 gol dan kebobolan enam gol.

Roma mencatat tiga kemenangan dan dua hasil imbang dari lima pertandingan terakhir mereka, tanpa kekalahan. Hasil terbaru mereka adalah imbang 2-2 melawan Inter di Serie A, dan mereka juga bermain imbang 1-1 dengan Fenerbahce di Liga Champions. Kemenangan atas Torino (2-0), Atalanta (2-1), dan Lecce (4-0) melengkapi rangkaian tersebut. Roma mencetak 10 gol dan kebobolan lima gol dalam lima pertandingan itu.

Rekor pertemuan

Pertemuan-pertemuan terbaru antara kedua klub ini lebih memihak Como di Sinigaglia. Pertemuan paling baru, yang dimainkan pada Maret 2026, berakhir 2-1 untuk kemenangan Como di kandang. Dari lima pertemuan yang tercatat, Como menang tiga kali dan Roma dua kali, dengan Giallorossi meraih kemenangan saat laga dimainkan di Roma. Rangkaian ini mencerminkan rivalitas kompetitif yang kian tajam seiring kedua klub menanjak dalam sepakbola Italia.

Klasemen

Di Serie A, Roma memimpin klasemen di posisi pertama sementara Como berada di peringkat kedelapan, selisih posisi yang tidak sepenuhnya mencerminkan kualitas yang ditunjukkan tim asuhan Fabregas musim ini.