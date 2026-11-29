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Como meraih kemenangan ketiga beruntun atas Juventus di Serie A, semuanya tanpa kebobolan dengan agregat 7-0. Tim Cesc Fabregas mengalahkan tim Luciano Spalletti 3-0 di Stadio Giuseppe Sinigaglia untuk naik ke posisi keempat, unggul delapan poin atas Juventus.

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Jalannya pertandingan berubah setelah lima menit , ketika Randal Kolo Muani diusir karena menyerang Alex Valle. Sejak itu, Como menguasai bola 75 persen, mencatatkan 696 operan berbanding 195 milik Juventus, serta melepaskan 18 tembakan berbanding enam. Namun, membongkar pertahanan rapat lawan yang bermain dengan 10 orang adalah persoalan lain. Como baru mencetak gol pada waktu tambahan babak pertama, sementara dua dari tiga gol mereka lahir dari situasi bola mati.

Susunan taktik Como

Fabregas menurunkan formasi 4-2-3-1, dengan Maximo Perrone dan Luis Milla di lini tengah di belakang Lucas Da Cunha, Nico Paz, dan Martin Baturina, serta Tasos Douvikas di depan. Setelah Juventus bermain dengan 10 orang, Como membangun serangan dari para bek tengahnya. Jacobo Ramon dan Trevoh Chalobah menghabiskan sebagian besar pertandingan di sekitar garis tengah. Ramon mencatatkan 122 sentuhan dan 100 operan sukses, lebih banyak daripada pemain lain di lapangan, sedangkan Chalobah menuntaskan 80 dari 82 operannya. Perrone tetap berada di belakang sebagai poros permainan, sementara kedua bek sayap maju. Como mempertahankan struktur itu bahkan setelah Milla dan Valle harus keluar karena cedera sebelum jeda.

Sisi kanan menjadi jalur serangan tersibuk Como. Yan Couto mencatatkan 99 sentuhan dari posisi bek kanan, Da Cunha menjaga lebar permainan di depannya, dan Paz bergerak ke kanan dari posisi gelandang serang. Paz menuntaskan laga dengan lima tembakan dan memaksa Guglielmo Vicario melakukan penyelamatan pada menit ke-14 dan ke-38. Di sisi kiri, Baturina menjadi kreator utama dengan menciptakan empat peluang, terbanyak di antara seluruh pemain dalam pertandingan.

Masalahnya adalah mengubah dominasi menjadi peluang yang jelas. Ketika Juventus menumpuk pemain di kotak penalti sendiri, Como mengirimkan 38 umpan silang, tetapi hanya sembilan yang mencapai rekan setim, sementara tim tamu melakukan 32 sapuan. Karena tak mampu menembus lewat tengah, Como memilih melepaskan tembakan jarak jauh. Tujuh dari 11 tembakan mereka pada babak pertama berasal dari luar kotak penalti. Saat jeda, Juventus yang bermain dengan 10 orang justru memiliki nilai gol harapan (xG) lebih tinggi, 0,57 berbanding 0,53.

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Susunan taktik Juventus

Juventus tercatat menggunakan formasi 3-5-2, dengan Kolo Muani dan Nick Woltemade di depan. Namun, setelah kartu merah, posisi rata-rata para pemain mereka menunjukkan dua garis berisi empat pemain yang bertahan di area dalam. Pierre Kalulu berada di sisi kanan lini belakang, Bremer dan Jhon Lucumi di tengah, serta Zeki Celik di kiri. Weston McKennie, Pape Matar Sarr, Teun Koopmeiners, dan Andrea Cambiaso berada di depan mereka, dengan Woltemade sendirian di lini serang. Lini tengah jarang bergerak jauh dari pertahanan. Selain 32 sapuan tersebut, Juventus mencatatkan 16 tekel dan 10 intersepsi.

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Dengan begitu sedikit pemain di depan, keluar dari tekanan nyaris mustahil. Juventus melepaskan 42 umpan panjang, tetapi hanya 15 yang mencapai rekan setim. Secara keseluruhan, akurasi operan mereka hanya 77 persen. Momen terbaik mereka datang dari kiri, jalur yang digunakan untuk 45 persen serangan mereka pada babak pertama, di sisi yang sama dengan Couto yang kerap maju untuk Como. Dari sanalah peluang terbesar malam itu tercipta. Pada menit ke-33, Cambiaso melakukan umpan satu-dua dengan Woltemade dan mengirimnya ke posisi berbahaya. Namun, sang penyerang melepaskan tembakan melebar dari tengah kotak penalti, dari peluang bernilai 0,51 xG.

Tembakan keras Koopmeiners pada menit ke-21 menjadi satu-satunya tembakan tepat sasaran Juventus sepanjang laga. Mereka tidak lagi menguji Jean Butez setelah itu.

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Adu taktik

Penguasaan bola saja tidak cukup bagi Como. Tekanan mereka mencapai puncaknya dalam 15 menit terakhir babak pertama, ketika Milla, sesaat sebelum cedera, Da Cunha, Couto, Douvikas, dan Paz sama-sama melepaskan tembakan. Vicario melakukan empat penyelamatan sebelum jeda. Bola mati akhirnya menjadi cara untuk menaklukkannya. Pada menit ke-45, Celik melanggar Da Cunha di sisi kanan serangan Como, lalu Paz melengkungkan tendangan bebas ke dalam tiang dekat pada waktu tambahan. Vicario sempat menyentuh bola, tetapi bola sudah melewati garis gawang.

Setelah itu, situasi bola mati menentukan hasil pertandingan. Como mendapatkan 11 sepak pojok berbanding tiga milik Juventus, delapan di antaranya setelah jeda. Sebanyak 0,71 dari total 0,82 xG Como pada babak kedua berasal dari bola mati, berbanding hanya 0,10 dari permainan terbuka. Gol kedua tercipta pada menit ke-63 dari sepak pojok keempat yang diberikan Kalulu malam itu. Umpan Da Cunha disapu ke tepi kotak penalti, tembakan Samuele Ricci membentur Sarr, dan Douvikas menyambarnya dari jarak dekat untuk menuntaskan peluang bernilai 0,61 xG.

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Gol ketiga, pada menit ke-80, menjadi momen langka ketika kualitas serangan dari permainan terbuka terlihat. Paz menyundul bola ke arah Douvikas, yang menuntaskannya ke sudut bawah gawang dari peluang bernilai hanya 0,04 xG.

Penyesuaian selama pertandingan

Fabregas lebih dulu terpaksa melakukan perubahan. Ricci menggantikan Milla yang cedera pada menit ke-35 dan mengisi posisi di samping Perrone. Semenit kemudian, Kaiki masuk menggantikan Valle, yang juga cedera, di posisi bek kiri. Kedua pergantian itu tidak mengganggu ritme serangan Como. Kaiki maju dan mengirimkan tiga umpan silang akurat serta mencatatkan delapan sentuhan di kotak penalti Juventus. Ricci mengambil empat sepak pojok dan melepaskan tembakan yang berujung pada gol kedua. Pergantian Fabregas pada menit ke-70 dilakukan tanpa mengubah peran pemain: Marc-Oliver Kempf menggantikan Chalobah dan Mattia Liberali masuk untuk Da Cunha. Matteo Papaccioli kemudian menggantikan Douvikas pada menit ke-84. Como menguasai bola 78 persen pada babak kedua.

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Spalletti baru melakukan pergantian pada menit ke-70, ketika timnya sudah tertinggal 2-0. Ia kemudian menarik seorang gelandang, Sarr, bersama Cambiaso dan Woltemade, lalu memasukkan Francisco Conceicao di kanan, Kerim Alajbegovic di kiri, dan Jeff Ekhator di depan. Tambahan lebar dan kecepatan memberi Juventus sedikit lebih banyak kehadiran saat menyerang. Mereka memasuki sepertiga akhir lapangan 21 kali pada babak kedua, dibandingkan 18 kali pada babak pertama, tetapi keempat tembakan mereka setelah jeda semuanya tidak tepat sasaran. Tembakan Conceicao melambung dan upaya Alajbegovic diblok. Juan Cabal menggantikan Kalulu pada menit ke-81.

Kesimpulan

Kartu merah Kolo Muani menentukan jalannya pertandingan setelah itu, tetapi Como tetap harus membongkar pertahanan rapat dan kesulitan melakukannya selama 45 menit. Para bek tengah dan Perrone menjaga aliran bola, sementara Baturina menciptakan peluang, tetapi situasi bola matilah yang memenangkan pertandingan. Sementara itu, Juventus hanya menghadirkan satu ancaman nyata selama lebih dari 85 menit bermain dengan 10 orang, dan Spalletti menunggu hingga pertandingan sulit diselamatkan sebelum melakukan perubahan. Tiga pertemuan liga melawan Fabregas kini menghasilkan tiga kemenangan bagi Como, tujuh gol, dan tak satu pun gol balasan dari Juventus.