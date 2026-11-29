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Como-Juventus, yang akan digelar malam ini di tepi danau pada pukul 20.45, adalah salah satu laga yang bisa menentukan nasib sebuah musim. Melihat klasemen (Cono di posisi kelima dengan 26 poin, Juve ketujuh dengan 21 poin), jelas Juventus yang paling menanggung risiko besar jika kalah. Setelah kemenangan atas klub Siprus Omonia Nicosia di Liga Europa pada Kamis, Luciano Spalletti menegaskan: “Ini titik yang sangat penting. Pertandingan ini akan sangat menentukan mengingat kualitas lawan.”

Setelah kekalahan telak dari Genoa pada 28 Oktober, Juventus menunjukkan perkembangan positif sepanjang November, baik dari segi hasil maupun penampilan: Juve-Napoli 2-0, AZ-Juve 1-2, Fiorentina-Juve 2-2, Juve-Venezia 4-0, Juve-Omonia 4-1. Namun, kekalahan dari Como jelas akan kembali memperburuk keadaan dan mengancam jabatan Spalletti, bahkan pada musim ini. Jika Juve kalah dari Como, jarak mereka dari zona Liga Champions, apalagi persaingan gelar Serie A, secara praktis sudah akan sulit dikejar pada awal Desember. Pada titik itu, klub dan jajaran pimpinan Juventus wajib mempertimbangkan berbagai hal. Terlebih lagi, Antonio Conte di luar sana sudah tidak sabar dan, melalui media, praktis telah menawarkan diri untuk melatih tim yang pernah dipimpinnya sebagai kapten dan kemudian sebagai pelatih, demi “menutup lingkaran”.

Spalletti tidak berbicara menjelang laga, sementara Fabregas memuji pengalaman, kecerdikan, dan kepiawaian Spalletti dalam konferensi pers. Ia juga menyatakan bahwa, terlepas dari klasemen saat ini, masih ada perbedaan status antara Como dan Juventus, terutama di mata para pemain muda: “Pemain muda itu seperti spons. Como bukan puncak karier mereka; mereka ingin pergi ke Manchester City atau Juventus.” Secara objektif, pandangan Fabregas itu sulit dibantah karena sejarah Juventus selama 129 tahun tidak bisa dihapus. Namun, benar pula bahwa saat ini, jika melihat skuad Como dan Juventus, pemain-pemain muda terbaik ada di tim milik presiden Suwarso. Apakah Juve punya bek seperti Jacobo Ramon? Bek sayap seperti Alex Valle? Gelandang seperti Maximo Perrone? Gelandang serang seperti Nico Paz atau Marti Baturina? Penyerang seperti Diao?

Como-Juventus pun merupakan laga yang mempertemukan banyak hal. Fabregas melawan Spalletti. Para pemain muda Como melawan pemain muda Juve. Sebuah proyek yang berjalan konsisten selama bertahun-tahun, tanpa perombakan besar, dengan jajaran pimpinan dan pelatih yang sama, yakni proyek Como, menghadapi proyek Juve, yang sejak 2020 hampir setiap tahun berganti pimpinan dan pelatih. Mungkin itu pula sebabnya kekalahan malam ini akan menyakitkan bagi tuan rumah, tetapi tidak mengakhiri segalanya. Sebaliknya, kekalahan bagi tim tamu akan menjadi akhir musim mereka, setidaknya di liga. Dan, kemungkinan besar, akhir kiprah Spalletti di Turin.