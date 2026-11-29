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Como-Juventus menjadi laga besar pekan ke-13 Serie A 2026/2027. Pertandingan akan dimulai pukul 20.45 di Stadion Sinigaglia, di tepi danau.

Setidaknya di atas kertas, ini merupakan duel langsung antara dua tim yang bersaing untuk finis di zona Liga Champions. Menjelang laga, tuan rumah unggul di klasemen dengan 26 poin, meski masih berada di posisi kelima. Mereka juga tengah dalam tren positif setelah kemenangan atas AEK Athena di kompetisi Eropa membangkitkan semangat tim asuhan Cesc Fabregas. Juventus asuhan Luciano Spalletti juga mulai bangkit. Mereka mengoleksi 21 poin, dengan dua kemenangan dan satu hasil imbang dalam tiga laga terakhir. Kemenangan atas Omonia pun kembali meningkatkan kepercayaan diri tim dalam menyerang.

COMO-JUVENTUS

PENCETAK GOL: -

COMO-JUVENTUS: PERKIRAAN SUSUNAN PEMAIN DAN DETAIL PERTANDINGAN



Como-Juventus



Pencetak gol: -



COMO (4-2-3-1): Butez; Couto, Chalobah, Ramon, Valle; Perrone, Perrone, Milla; Da Cunha, Nico Paz, Baturina; Douvikas.

Pelatih: Fabregas.



JUVENTUS (4-3-3): Vicario; Celik, Bremer, Lucumì, Cabal; McKennie, Douglas Luiz, Koopmeiners; Conceiçao, Woltemade, Kolo Muani.

Pelatih: Spalletti.



Wasit: Mariani

Kartu kuning: -

Kartu merah: -

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GOL DAN MOMEN PENTING



0' Kick-off di Stadion Sinigaglia mulai pukul 20.45



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