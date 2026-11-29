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Como menatap bursa transfer musim dingin dengan satu target yang tidak diumumkan, tetapi diam-diam diupayakan direktur olahraga Ludi. Sementara Cesc Fabregas berusaha meredam persoalan ini dengan bertanya kepada dokter berapa lama Moise Kean akan absen, pencarian penggantinya terus berjalan tanpa henti.

Setelah menjalin kontak terkait Varela dari Monza, menurut Fabrizio Romano, belakangan ini muncul nama lain yang sangat diminati klub asal kawasan Danau Como, meski statusnya mungkin baru saja berubah: Emmanuel Emegha.

KATA FABREGAS TENTANG KEAN: Menjelang pertandingan melawan Juventus, Cesc Fabregas tidak menutup kemungkinan mendatangkan pengganti Kean, tetapi ia ingin para dokter bertanggung jawab dalam menentukan berapa lama sang penyerang akan absen:

"Kami harus mengetahui berapa lama Kean akan absen. Para dokter harus menyampaikan dengan jujur berapa lama ia akan absen. Jika kami harus melakukan sesuatu, kami akan melakukannya, tetapi jika kami berpikir Kean akan kembali lebih cepat, kami akan melanjutkan dengan keadaan saat ini dan saya akan bertanggung jawab atas keputusan saya menginginkan dua penyerang. Saya tidak ingin mempertahankan penyerang ketiga yang tidak mendapat kesempatan bermain, seperti yang terjadi pada Ivan Azon, sampai Anda tidak tahu lagi harus berkata apa kepadanya. Kami kurang beruntung karena Moise cedera. Kami menerima tanggung jawab itu dan jika suatu hari kami harus bermain dengan 6-7 gelandang, kami akan melakukannya".

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TIDAK AKAN MENGELUARKAN DANA BESAR: Como tidak ingin lengah, tetapi yang terpenting, klub tidak berniat mengeluarkan dana besar untuk mendapatkan pengganti penyerang tengah asal Italia tersebut. Batasan aturan kepatuhan finansial yang mulai berlaku pada akhir tahun sudah menjadi perhatian klub. Karena itu, untuk Januari, Como hanya mencari peluang peminjaman atau pemain dengan biaya yang sangat rendah.

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KONTAK TERKAIT EMEGHA: Karena itu, peluang mendatangkan Varela sudah tertutup sepenuhnya, mengingat Monza tidak ingin melepasnya dengan status pinjaman atau harga murah. Menurut Fabrizio Romano, kontak dengan Chelsea terkait Emmanuel Emegha pun semakin intensif. Emegha dibeli Strasbourg dari Sturm Graz pada 2023, lalu dijual ke Chelsea seharga 25 juta euro musim panas lalu karena klub Prancis tersebut merupakan bagian dari grup BlueCo.

Kontak tersebut terutama berkaitan dengan minimnya kontribusi pemain Belanda kelahiran 2003 itu musim ini, tetapi kini situasinya mulai berubah.

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STATUSNYA BERUBAH: Setelah cedera paha berkepanjangan yang membuatnya melewatkan banyak pertandingan tim asuhan Xabi Alonso, ia kembali tersedia dalam tiga laga terakhir dan langsung kembali melakukan hal yang paling dikuasainya: mencetak gol.

Meski Chelsea menelan tiga kekalahan beruntun, Emegha mencetak tiga gol dalam tiga pertandingan. Dua golnya saat kalah 3-2 dari Nottingham Forest sempat memberi timnya harapan meraih hasil berbeda. Banyak hal masih bisa berubah di Chelsea hingga Januari, tetapi jika Emegha terus mencetak gol dengan laju seperti ini, kecil kemungkinan klub akan rela melepasnya.