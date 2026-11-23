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Cesc Fabregas, pelatih Como, berbicara dalam konferensi pers menjelang pertandingan melawan AEK Athena pada laga kelima fase liga Liga Champions: "Saya seperti Alvini saat menghadapi Milan, tetap berpegang pada gagasan saya. Tentu, ada pertandingan yang harus bisa kami kelola agar menang, tetapi saya tidak akan mengubah semua hal baik yang sedang kami lakukan. Saya bangga dengan pertandingan terakhir melawan Cagliari, ketika ada banyak hal baru: pemain yang kembali dari tim nasional, saya menghadapi seorang teman, Da Cunha bermain sebagai gelandang serang menggantikan Paz dalam peran yang belum banyak dijalaninya. Lalu Ricci dan Liberali tampil sebagai starter dan bermain bagus, Lahdo juga tampil bagus setelah masuk. Semua itu menunjukkan bahwa tim ini solid, tahu apa yang ingin dilakukan dan bagaimana melakukannya".

Pelatih asal Spanyol itu melanjutkan: "Saya menyukai stabilitas, bisa mengendalikan segalanya meski itu sulit. Hari ini saya ingin tetap mengatakan bahwa Alvini adalah pelatih yang sangat hebat. Itu menunjukkan identitas dan keberanian, meski ia kalah 5-1. Saat kalah, Anda dianggap buruk; saat menang, Anda dianggap luar biasa. Harus ada keseimbangan. Tentu saja sepakbola sedang berubah, berkat wasit yang juga lebih sering meniup peluit. Lebih sedikit pemain yang tergeletak di lapangan, sehingga taktik itu tidak lagi berhasil. Ini perubahan positif bagi kompetisi Italia, yang sedang menjadi salah satu dari dua atau tiga kompetisi paling menarik di Eropa".

Ia menambahkan: "Tidak ada yang berubah bagi kami. Kami klub kecil yang sangat mengenal diri sendiri. Suasananya luar biasa di Mozzate. Kami tahu kekuatan dan kelemahan kami. Kami tidak bisa mengendalikan apa yang dikatakan orang. Kami harus lebih kuat dan mengelola emosi. Para pemain semakin sering dibicarakan, dan itu juga membantu mereka menjadi lebih dewasa. Jika ingin menjadi pemain top, mereka harus mampu menghadapinya. Semuanya masih sangat awal. Kami memikirkan prosesnya, bukan tujuan akhirnya".

Tentang Couto: "Kami merekrutnya karena ia juga bisa bermain dalam peran itu. Ia melakukannya di Girona dan Dortmund. Itu juga sebuah pilihan. Tim dalam kondisi baik, skuad kami sama seperti pada pertandingan terakhir. Beberapa pemain dari tim muda akan bergabung. Kami tenang dan tahu bahwa kami harus menjalani proses kami dengan tenang".

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Tentang lawan: "Tim asal Yunani itu adalah tim yang hebat. Mereka menyulitkan Real dan Shakhtar, kuat secara fisik, dan memiliki mentalitas yang hebat. Kami harus tampil sangat efisien".