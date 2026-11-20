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"Bukan hitungan pekan, melainkan bulan." Dengan kata-kata itu, Cesc Fabregas menggambarkan waktu pemulihan Moise Kean setelah penyerang tengah Como itu kembali mengalami cedera. Dengan mantan pemain Fiorentina tersebut harus menepi untuk waktu lama, seluruh beban lini serang akan berada di pundak Douvikas, setidaknya hingga Januari. Pada bursa transfer berikutnya, Como harus mengatasi situasi ini dan sudah memikirkan pencetak gol berikutnya untuk didatangkan ke skuad.

Ada 4 kandidat utama di Como untuk menggantikan Kean. Didatangkan dari Fiorentina pada bursa transfer musim panas lalu dengan status pinjaman berbayar senilai €5 juta, disertai kewajiban pembelian sebesar €30 juta plus potensi bonus €5 juta, penyerang Italia itu akan menepi hingga tahun depan dan baru kembali setelah 2027 berjalan cukup jauh. Sebagai penggantinya, Como mempertimbangkan 4 nama: Camello, Scamacca, Esposito, Varela.

Di posisi terdepan, seperti dilaporkan Corriere della Sera, ada Gianluca Scamacca dan Sergio Camello: pemain Italia itu berpeluang meninggalkan Atalanta, sementara pemain Spanyol kelahiran 2001 milik Rayo Vallecano tersebut sudah lama menjadi incaran Fabregas, yang sebelumnya telah merekrut pemain dari La Liga dengan hasil bagus.

Kedatangan Scamacca juga akan sangat menguntungkan Como karena namanya bisa dimasukkan ke daftar skuad Liga Champions untuk mengisi salah satu slot bagi pemain yang dibina di Italia , kategori yang jumlahnya jelas tidak banyak dalam skuad Fabregas. Mantan pemain Genoa dan Sassuolo kelahiran 1999 itu sudah dipantau Como beberapa bulan lalu. Mereka juga bisa memanfaatkan keputusan Sarri, yang kini terus-menerus lebih memilih Krstovic ketimbang dirinya. Pemain asal Roma itu kabarnya terbuka untuk hengkang dan ingin mencari suasana baru demi menghidupkan kembali kariernya, termasuk peluang bersama timnas Italia.

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Namun, ia harus mengungguli tiga penyerang lain yang tengah naik daun. Salah satunya adalah Camello, penyerang cepat dan serbabisa yang tidak sekuat Scamacca secara fisik, tetapi memiliki potensi perkembangan lebih besar. Bintang Rayo itu sudah berperan menentukan dalam keberhasilan Spanyol meraih kemenangan di Olimpiade dan kini siap naik ke level berikutnya.

Langkah serupa juga direncanakan Sebastiano Esposito dan Gustavo Varela. Esposito bergabung dengan Sassuolo pada musim panas setelah perpisahan yang penuh gejolak dengan Cagliari. Bersama Sassuolo, ia mulai tampil konsisten, tetapi penampilan paling menjanjikannya terlihat bersama timnas Italia, ketika pelatih Mancini menjadikannya starter bagi Italia. Kepindahannya ke klub besar tinggal menunggu waktu.

Cedera terbaru Kean juga memaksa Como mencari target baru dan salah satunya bisa jadi Varela, penyerang yang paling mencuri perhatian di Italia. Pemain yang saat ini menjadi pencetak gol terbanyak Serie A itu tidak akan lama lagi bertahan di Monza: antara Januari dan Juni, pemain Portugal tersebut akan pindah ke klub yang lebih besar. Semua klub menginginkannya, mulai dari Juventus hingga Napoli, Inter hingga Benfica, yang mempertahankan hak atas 20% keuntungan dari penjualan kembali sang pemain pada masa mendatang. Como juga bisa segera bergabung dalam daftar peminat itu. Di bursa transfer, seperti halnya di lapangan, Como telah menunjukkan bahwa mereka hanya memiliki sedikit pesaing.