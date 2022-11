Comeback Manchester United Bikin Aston Villa Tereliminasi Dari Piala Liga

APA YANG TERJADI?

Manchester United mewujudkan comeback dan mengamankan skor 4-2 ketika menjamu Aston Villa di putaran ketiga Piala Liga, Jumat (11/11) dini hari WIB tadi.

Di pertandingan semalam, tim tamu memecah kebuntuan di menit ke-48 lewat gol Ollie Watkins, namun Anthony Martial mampu menyamakannya beberapa detik berselang.

Villa kembali memimpin di satu jam permainan berkat bunuh diri Diogo Dalot, tapi Marcus Rashford memperdaya Robin Olsen di menit ke-67, sebelum Bruno Fernandes (78') dan Scott McTominay (90+1') menyempurnakan malam Setan Merah.

GAMBARAN BESAR

Kemenangan ini sekaligus mengobati lara United yang dipermalukan Villa lewat skor 3-1 dalam lanjutan Liga Primer pada akhir pekan kemarin. Kini, pasukan Erik ten Hag berhak melangkah ke putaran empat Piala Liga.

DALAM FOTO

TAHUKAH ANDA?

Meski sering mengalami masalah kebugaran, Martial telah terlibat enam gol dalam enam penampilannya bersama United musim ini.

Antony Martial has 6 goal involvements in 6 appearances this season:



🅰️ vs. Liverpool

⚽⚽ vs. Man City

⚽ vs. Omonia

🅰️ vs. Everton

❌ vs. Aston Villa

⚽ vs. Aston Villa



He is alive. 🌟 pic.twitter.com/vJFq1DYJp2