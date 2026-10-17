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AS Roma v Real Madrid C.F. - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh

Comeback istimewa: Mourinho kerahkan senjata Real Madrid hadapi Sevilla

J. Mourinho
Eder Militao
Vinicius Junior
Real Madrid
Sevilla
LaLiga
Portugal
Brasil
Spanyol

Laga besar di LaLiga

Pelatih Real Madrid, Jose Mourinho, mengumumkan skuadnya untuk menghadapi Sevilla, Minggu besok, pada pekan kesembilan Liga Spanyol.

Pilihan Mourinho menandai kembalinya Eder Militao setelah lama absen karena cedera, sementara Vinicius Junior absen karena skorsing.

Real Madrid menempati peringkat keempat klasemen Liga Spanyol dengan koleksi 18 poin.


Berikut daftar lengkap skuad Real Madrid:

Pertandingan berikutnya
RMA

RMA

LaLiga

18 Okt 2026

SEV

SEV

Kiper: Courtois - Lunin - Javi Navarro.

Bek: Militao - Huijsen - Arnold - Konate - Cucurella - Carreras - Rudiger - Dumfries.

Gelandang: Bellingham - Camavinga - Valverde - Tchouameni - Arda Guler - Bernardo Silva - Thiago.

Penyerang: Endrick - Mbappe - Espe - Brahim Diaz - Yan Diomande.




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