Pelatih Real Madrid, Jose Mourinho, mengumumkan skuadnya untuk menghadapi Sevilla, Minggu besok, pada pekan kesembilan Liga Spanyol.

Pilihan Mourinho menandai kembalinya Eder Militao setelah lama absen karena cedera, sementara Vinicius Junior absen karena skorsing.

Real Madrid menempati peringkat keempat klasemen Liga Spanyol dengan koleksi 18 poin.





Berikut daftar lengkap skuad Real Madrid:

Pertandingan berikutnya RMA LaLiga 15.00 SEV

Kiper: Courtois - Lunin - Javi Navarro.

Bek: Militao - Huijsen - Arnold - Konate - Cucurella - Carreras - Rudiger - Dumfries.

Gelandang: Bellingham - Camavinga - Valverde - Tchouameni - Arda Guler - Bernardo Silva - Thiago.

Penyerang: Endrick - Mbappe - Espe - Brahim Diaz - Yan Diomande.











