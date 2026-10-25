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FC Internazionale v ACF Fiorentina - Serie A 2026/27Getty Images Sport
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Comeback Inter kembalikan rekor bersejarah ke permukaan

Inter vs Fiorentina
Inter
Fiorentina
Serie A
Italia

Nerazzurri menolak menyerah

Inter Milan mencatat comeback dramatis untuk membalikkan ketertinggalan menjadi kemenangan 2-1 atas Fiorentina, setelah Marcus Thuram mencetak gol penyama kedudukan pada menit ke-90, lalu Piotr Zielinski memastikan kemenangan lewat tendangan penalti pada menit ke-98, dalam pekan kedelapan Liga Italia, sore hari ini, Minggu.

Dengan kemenangan ini, Inter mengulang pencapaian langka dalam sejarah mereka di liga, karena untuk ketiga kalinya mereka berhasil membalikkan ketertinggalan satu gol menjadi kemenangan setelah mencetak dua gol sejak menit ke-90, menurut statistik Opta.

Tim berjuluk Nerazzurri ini sebelumnya pernah melakukan comeback serupa melawan Cesena pada 30 April 2011, lewat dwigol Giampaolo Pazzini, dan melawan Sampdoria pada 9 Januari 2005, dengan dua gol dari Christian Vieri dan Alvaro Recoba.

Inter berhasil mempertahankan puncak klasemen setelah menambah koleksi poin mereka menjadi 22, unggul selisih gol atas Lazio, sementara di sisi lain perolehan Fiorentina terhenti di angka 4 poin pada peringkat kedelapan belas.

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