Comeback gila dalam 6 menit: Ibrahim Adel saksikan malam dramatis Nordsjaelland

Nordsjaelland menjalani laga yang dramatis saat bertandang ke markas Lyngby, setelah bangkit dari ketertinggalan tiga gol tanpa balas untuk mencuri hasil imbang 3-3, dalam pertandingan yang diwarnai penampilan pemain Mesir Ibrahim Adel, pada pekan kesebelas Liga Denmark.

Nordsjaelland bertamu ke Lyngby, hari Minggu ini di Stadion Lyngby, dengan Ibrahim Adel tampil sebagai pemain pengganti, setelah winger Mesir itu memulai pertandingan dari bangku cadangan.

Tim pelatih memasukkan pemain internasional Mesir itu pada menit ke-62, ketika Nordsjaelland tertinggal tiga gol tanpa balas, sebelum akhirnya tim bangkit dan mencetak tiga gol berturut-turut antara menit ke-71 dan ke-77, sehingga kembali ke dalam pertandingan dan merebut satu poin berharga.

Nordsjaelland hampir saja menyempurnakan kebangkitan dramatisnya dan mencuri kemenangan pada masa tambahan waktu, setelah mendapatkan penalti pada menit ke-100, namun Niklas Rokjaer gagal mengeksekusinya, sehingga timnya kehilangan peluang meraih tiga poin.

Dengan hasil ini, Nordsjaelland menambah koleksi poinnya menjadi 19, dan menempati peringkat keempat di tabel klasemen Liga Denmark, sementara Lyngby berada di dasar klasemen dengan 8 poin.



