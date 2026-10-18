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Diterjemahkan oleh

Comeback gila dalam 6 menit: Ibrahim Adel saksikan malam dramatis Nordsjaelland

I. Adel
Lyngby vs FC Nordsjaelland
Lyngby
FC Nordsjaelland
Superleague
Mesir
Denmark
Aljazair
Irak
Tunisia
Yordania
Maroko

Kembali dari tepi jurang kehancuran, lalu petaka di menit ke-100!

Nordsjaelland menjalani laga yang dramatis saat bertandang ke markas Lyngby, setelah bangkit dari ketertinggalan tiga gol tanpa balas untuk mencuri hasil imbang 3-3, dalam pertandingan yang diwarnai penampilan pemain Mesir Ibrahim Adel, pada pekan kesebelas Liga Denmark.

Nordsjaelland bertamu ke Lyngby, hari Minggu ini di Stadion Lyngby, dengan Ibrahim Adel tampil sebagai pemain pengganti, setelah winger Mesir itu memulai pertandingan dari bangku cadangan.

Tim pelatih memasukkan pemain internasional Mesir itu pada menit ke-62, ketika Nordsjaelland tertinggal tiga gol tanpa balas, sebelum akhirnya tim bangkit dan mencetak tiga gol berturut-turut antara menit ke-71 dan ke-77, sehingga kembali ke dalam pertandingan dan merebut satu poin berharga.

Nordsjaelland hampir saja menyempurnakan kebangkitan dramatisnya dan mencuri kemenangan pada masa tambahan waktu, setelah mendapatkan penalti pada menit ke-100, namun Niklas Rokjaer gagal mengeksekusinya, sehingga timnya kehilangan peluang meraih tiga poin.

Dengan hasil ini, Nordsjaelland menambah koleksi poinnya menjadi 19, dan menempati peringkat keempat di tabel klasemen Liga Denmark, sementara Lyngby berada di dasar klasemen dengan 8 poin.

#
MMSKGK+/-POINPerforma
1
FC KoebenhavnFC KoebenhavnFCK
118122511+1425
S
K
M
M
M
2
FC MidtjyllandFC MidtjyllandMID
106401910+922
M
S
M
S
M
3
ViborgViborgVFF
10622178+920
M
M
S
K
M
4
FC NordsjaellandFC NordsjaellandFCN
115421713+419
S
S
K
M
S
5
Broendby IFBroendby IFBIF
115151819-116
K
M
K
K
K
6
AC HorsensAC HorsensACH
113441819-113
S
S
S
K
M
7
OBOBOB
113441015-513
M
S
S
M
K
8
SilkeborgSilkeborgSIF
112541519-411
K
S
M
S
S
9
Randers FCRanders FCRAN
113261116-511
S
K
K
K
M
10
AGFAGFAGF
111641518-39
S
M
S
K
S
11
Soenderjyske FodboldSoenderjyske FodboldSON
112271624-88
M
K
M
S
K
12
LyngbyLyngbyLYN
111551524-98
S
K
K
S
M
Championship Playoff
Play-off degradasi


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