AS Roma lolos dari kekalahan pertamanya di musim ini pada ajang Liga Italia, setelah meraih hasil imbang dramatis di kandang Napoli lewat sebuah comeback fantastis.

Roma bermain imbang dengan Napoli dengan skor 3-3, dalam pertandingan yang mempertemukan keduanya pada hari Sabtu ini di Stadion Diego Armando Maradona, pada pekan kedelapan Liga Italia.

Pemain asal Kamerun, Andre Anguissa, membuka keunggulan Napoli pada menit ke-28, setelah melepaskan tendangan salto ganda yang gagal diantisipasi kiper Roma.

Scott McTominay menambah gol kedua bagi tim dari selatan itu pada menit ke-48, setelah menyambut sebuah umpan silang dengan tandukan ke dalam gawang.

Namun, pemain Argentina, Matias Soule, mengembalikan Roma ke dalam pertandingan setelah mencetak gol pertama pada menit ke-69, lewat tembakan keras kaki kiri dari luar kotak penalti.

Lima menit berselang, Roma berhasil menyamakan kedudukan melalui pemainnya, Leonardo Balerdi, setelah memanfaatkan bola jatuh di dalam kotak penalti dan mengubahnya dengan keras ke dalam gawang.

Akan tetapi, McTominay kembali membawa Napoli unggul dan mencetak gol keduanya sekaligus gol ketiga bagi tim Partenopei itu pada menit ke-83, lewat tembakan datar keras dari luar kotak penalti.

Namun, Balerdi menolak tunduk pada kekalahan dan ikut mencetak gol keduanya di pertandingan ini sekaligus gol ketiga bagi timnya, Roma, setelah mengubah umpan silang menjadi gol lewat tandukan ke dalam gawang.

Hasil imbang itu menambah koleksi poin Napoli menjadi 11, menempatkan mereka di peringkat kesembilan klasemen Liga Italia, sementara koleksi poin Roma bertambah menjadi 18 dan menempati peringkat ketiga, berselisih satu poin di belakang Inter Milan dan Lazio.

Roma gagal naik ke puncak klasemen sekalipun hanya untuk sementara, karena kemenangan akan menambah koleksi poinnya menjadi 20, unggul satu poin atas Inter Milan dan Lazio, sebelum pertandingan mereka masing-masing melawan Fiorentina dan Parma.