Real Madrid akan bertandang ke markas Racing Santander pada Minggu malam, dalam pekan ke-11 Liga Spanyol.

Laga ini akan menjadi pertandingan ketiga yang dilewatkan Vinicius Junior karena sanksi larangan bermain, dan ia dijadwalkan kembali ke skuad utama pada Rabu mendatang, di Liga Champions Eropa melawan AEK Athena.

Surat kabar AS menerbitkan gambaran susunan pemain yang diperkirakan untuk Real Madrid menghadapi Racing, di mana Yan Diomande akan terus bermain di sisi kiri, setelah menampilkan pertandingan luar biasa di El Clasico, dan selama laga itu memperlihatkan kilau bakat besar yang dimilikinya.

Susunan pemain utama Los Merengues diperkirakan tidak akan mengalami banyak perubahan, meskipun jadwal pertandingan pekan ini akan memaksa dilakukannya sejumlah rotasi, mengingat tim menjalani 3 pertandingan dalam 7 hari.

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Fede Valverde akan absen dalam laga ini, sehingga menjadikan Dumfries sebagai kandidat terkuat untuk mengisi posisi bek kanan, sementara Bernardo Silva akan tampil di lini tengah.

Akan ada perubahan di posisi penjaga gawang, dengan kembalinya Thibaut Courtois setelah pulih dari flu yang membuatnya tidak bisa pergi ke Barcelona.

Kiper asal Belgia itu akan kembali ke skuad utama Los Blancos, sehingga Andriy Lunin akan duduk di bangku cadangan.

Di posisi bek kanan, persaingan antara Dumfries dan Trent Alexander-Arnold kembali memanas, namun pemain asal Belanda itu memasuki laga ini dengan keunggulan atas rivalnya.

Lini pertahanan diperkirakan akan terdiri dari Ibrahima Konate dan Dean Huijsen di jantung pertahanan, dengan Rudiger menjadi starter saat menghadapi AEK Athena, sementara Marc Cucurella akan mengisi posisi bek kiri.

Di lini tengah, Bernardo Silva akan tampil bersama Aurelien Tchouameni, sehingga pemain asal Portugal itu memberikan sentuhan kreatif dan kemampuan teknisnya bagi tim.

Jude Bellingham akan terus bermain di posisi playmaker, dengan diberi kebebasan bergerak, sementara Arda Guler mengisi sisi kanan, dan Diomande di sisi kiri, serta di lini depan, Kylian Mbappe akan memimpin serangan.

Dengan demikian, susunan pemain yang diperkirakan untuk Real Madrid menghadapi Racing akan menjadi sebagai berikut: Courtois, Dumfries, Konate, Huijsen, Cucurella, Bernardo Silva, Tchouameni, Guler, Bellingham, Diomande, Mbappe.