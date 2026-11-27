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Al Nassr menerima pukulan baru jelang lanjutan perjalanannya di Liga Pro Saudi dan Liga Champions Asia Elite. Winger asal Prancis, Kingsley Coman, dipastikan absen akibat cedera otot yang akan membuatnya menepi sekitar satu bulan. Kondisi ini menghadapkan tim pelatih yang dipimpin pelatih asal Australia, Ange Postecoglou, pada tantangan baru dalam menyiasati para pemain yang absen.

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Pemeriksaan medis yang dijalani Coman mengungkap bahwa ia mengalami robekan pada otot paha belakang dan membutuhkan program perawatan serta rehabilitasi selama sekitar 28 hari, menurut sumber khusus surat kabar "Arriyadiyah". Artinya, ia sulit diandalkan dalam sejumlah laga ke depan.

Menurut sumber yang sama, winger asal Prancis itu diperkirakan absen dalam laga melawan Al-Hazm dan Al-Qadsiah di Liga Pro Saudi, serta pertandingan kontra Al-Gharafa asal Qatar di Liga Champions Asia Elite. Laga melawan Al-Shabab pada pekan ke-15 Liga Pro Saudi menjadi waktu yang memungkinkan untuk kepulangannya, dengan syarat ia merespons perawatan dan rehabilitasi sesuai program medis yang telah ditetapkan.

Cedera Kambuhan Terus Menghantui Coman

Coman sebelumnya meninggalkan lapangan dalam laga Al Nassr melawan Al-Sadd asal Qatar pada Selasa lalu setelah merasakan nyeri ototnya kambuh. Postecoglou pun terpaksa melakukan pergantian lebih awal dengan memasukkan Abdullah Al-Hamdan untuk menggantikannya. Ini menjadi kehilangan baru bagi tim atas salah satu opsi serangan terpentingnya.

Tim medis Al Nassr telah menyusun program khusus untuk perawatan dan rehabilitasi sang pemain, dengan menegaskan bahwa kepulangannya ke sesi latihan dan pertandingan tidak akan dipaksakan sebelum ia benar-benar pulih, demi menghindari cedera yang memburuk atau kembali kambuh di kemudian hari.

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Skenario Berulang Mengancam Stabilitas Sang Bintang Prancis

Cedera kali ini bukan masalah otot pertama yang dialami Coman musim ini. Pada September lalu, ia mengalami robekan otot paha belakang dan absen dalam tiga pertandingan. Rasa nyerinya kemudian kambuh pada Oktober saat menghadapi Neftchi Fargona asal Uzbekistan di ajang Liga Champions Asia Elite, sehingga ia kembali absen dalam empat laga lainnya.

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Pemain asal Prancis itu sempat kembali bermain saat menghadapi Al-Ahli di Liga Pro Saudi pada Jumat lalu, masuk sebagai pemain pengganti di babak kedua. Namun, kepulangannya tidak berlangsung lama karena rasa nyeri kembali menyerang saat melawan Al-Sadd, sehingga ia lagi-lagi harus keluar dari rencana Al Nassr.

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Cedera yang terus berulang memunculkan tanda tanya mengenai kemampuan Coman menjaga konsistensinya bersama tim, di saat Al Nassr membutuhkan seluruh amunisi lini serangnya untuk terus bersaing di lebih dari satu kompetisi. Sementara itu, waktu kepulangan sang pemain tetap bergantung pada sejauh mana ia merespons perawatan dan benar-benar mengatasi masalah ototnya.