Cole Palmer kembali menerima pesan keras

Cole Palmer tidak masuk skuad Inggris untuk pertandingan Nations League melawan Kroasia (12 November) dan Spanyol (15 November). Pelatih timnas Thomas Tuchel kembali tidak memanggil gelandang Chelsea itu.

Palmer juga absen dari skuad Inggris pada jeda internasional Oktober. Dengan demikian, pengatur serangan klub London itu melewatkan empat pertandingan tim asuhan Tuchel di Nations League.

Pemain yang telah mencatat 14 penampilan bersama timnas Inggris itu terakhir kali bermain untuk negaranya pada Maret tahun ini, dalam laga persahabatan melawan Jepang. Ia hanya tampil dalam tiga pertandingan internasional selama dua tahun terakhir dan tidak dipilih Tuchel untuk Piala Dunia.

Palmer sudah cukup lama menjadi pemain inti di lini tengah Chelsea. Gelandang berusia 24 tahun itu mencetak gol lewat penalti pekan lalu saat Chelsea mengalahkan Manchester United 2-0 di Stamford Bridge.

Tuchel justru memasukkan Jobe Bellingham, yang tengah mencuri perhatian di Borussia Dortmund, ke dalam skuadnya. Josh King dan Rio Ngumoha juga dipanggil untuk pertandingan Nations League mendatang.

Skuad lengkap Inggris:

Kiper: Jordan Pickford (Everton), Jason Steele (Brighton & Hove Albion), James Trafford (Leeds United)

Bek: Jarrad Branthwaite (Everton), Marc Guéhi (Manchester City), Lewis Hall (Newcastle United), Ezri Konsa (Arsenal), Jarell Quansah (Bayer Leverkusen), Djed Spence (Inter), Trent Alexander-Arnold (Real Madrid), Ben White (Arsenal)

Gelandang:: Elliot Anderson (Manchester City), Jude Bellingham (Real Madrid), Eberechi Eze (Arsenal), James Garner (Everton), Jobe Bellingham (Borussia Dortmund), Josh King (Fulham), Myles Lewis-Skelly (Arsenal), Declan Rice (Arsenal)

Penyerang: Dominic Calvert-Lewin (Leeds United), Morgan Gibbs-White (Nottingham Forest), Anthony Gordon (FC Barcelona), Harry Kane (Bayern Munich), Rio Ngumoha Ngumoha (Liverpool), Morgan Rogers (Chelsea).