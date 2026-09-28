Periode jeda internasional Cody Gakpo telah berakhir. Penyerang berusia 27 tahun itu mengalami cedera saat Belanda menang 2-1 atas Serbia, Minggu, dan hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa untuk sementara ia belum bisa bermain. Karena itu, ia kembali ke klubnya, Liverpool, demikian disampaikan KNVB.

Masalah untuk Gakpo sudah muncul sejak awal saat menghadapi Serbia. Setelah tekel keras dari Sasa Lukic, yang diganjar kartu kuning untuk pelanggaran itu, sang penyerang sempat tergeletak kesakitan.

Pada akhirnya Gakpo masih mencoba melanjutkan permainan, tetapi beberapa menit kemudian menjadi jelas bahwa ia tidak bisa meneruskan laga. Ruben van Bommel menggantikannya.

“Gakpo tidak dapat dimainkan untuk sisa periode jeda internasional ini,” kata KNVB pada Senin. “Sang penyerang mengalami cedera saat laga tandang melawan Serbia (1-2) pada Minggu dan kembali ke klubnya, Liverpool. Tidak akan ada pemain pengganti yang dipanggil untuk Gakpo.”

Pelatih timnas Xavi memiliki sejumlah opsi di posisi sayap kiri, termasuk Van Bommel dan Noa Lang. Crysencio Summerville juga bisa dimainkan di posisi tersebut.

Rik Elfrink mengetahui bahwa Gakpo harus menepi selama ‘beberapa pekan’. Menurut jurnalis Eindhovens Dagblad itu, hal tersebut diketahui dari pemeriksaan di Eindhoven.

Timnas Belanda masih akan bermain dua kali lagi pada periode jeda internasional ini. Kamis mendatang mereka akan menghadapi Yunani di Thessaloniki, lalu pada Minggu menjamu Serbia di Stadion Philips, Eindhoven.