Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
imago-sport-1083881982.jpgANP
Sam Vreeswijk
Diterjemahkan oleh

Cody Gakpo langsung meninggalkan timnas Belanda; ada kejelasan lebih lanjut soal cederanya

Netherlands
Liverpool
C. Gakpo
Serbia vs Netherlands
Serbia
UEFA Nations League A

Periode jeda internasional Cody Gakpo telah berakhir. Penyerang berusia 27 tahun itu mengalami cedera saat Belanda menang 2-1 atas Serbia, Minggu, dan hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa untuk sementara ia belum bisa bermain. Karena itu, ia kembali ke klubnya, Liverpool, demikian disampaikan KNVB.

Masalah untuk Gakpo sudah muncul sejak awal saat menghadapi Serbia. Setelah tekel keras dari Sasa Lukic, yang diganjar kartu kuning untuk pelanggaran itu, sang penyerang sempat tergeletak kesakitan.

Pada akhirnya Gakpo masih mencoba melanjutkan permainan, tetapi beberapa menit kemudian menjadi jelas bahwa ia tidak bisa meneruskan laga. Ruben van Bommel menggantikannya.

“Gakpo tidak dapat dimainkan untuk sisa periode jeda internasional ini,” kata KNVB pada Senin. “Sang penyerang mengalami cedera saat laga tandang melawan Serbia (1-2) pada Minggu dan kembali ke klubnya, Liverpool. Tidak akan ada pemain pengganti yang dipanggil untuk Gakpo.”

Pelatih timnas Xavi memiliki sejumlah opsi di posisi sayap kiri, termasuk Van Bommel dan Noa Lang. Crysencio Summerville juga bisa dimainkan di posisi tersebut.

Rik Elfrink mengetahui bahwa Gakpo harus menepi selama ‘beberapa pekan’. Menurut jurnalis Eindhovens Dagblad itu, hal tersebut diketahui dari pemeriksaan di Eindhoven.

Timnas Belanda masih akan bermain dua kali lagi pada periode jeda internasional ini. Kamis mendatang mereka akan menghadapi Yunani di Thessaloniki, lalu pada Minggu menjamu Serbia di Stadion Philips, Eindhoven.

Iklan

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google