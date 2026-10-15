Clarence Seedorf mundur dari Dewan Komisaris KNVB dengan segera. Federasi sepak bola Belanda mengumumkannya melalui kanal resmi pada Kamis malam. Keputusan itu menyusul penunjukan Seedorf sebagai pelatih klub Brasil, Corinthians.

KNVB menyatakan bahwa Seedorf dan Dewan Komisaris menggelar pembicaraan mendalam pada Kamis. Mereka membahas kemungkinan dampak pekerjaan barunya sebagai pelatih terhadap perannya sebagai komisaris yang membidangi sepak bola profesional di KNVB.

Seedorf akhirnya memutuskan untuk segera mundur sebagai komisaris, antara lain berdasarkan pembicaraan tersebut. Ia telah aktif di KNVB sejak 2023.

Frank Paauw, ketua Dewan Komisaris, mengatakan: "Dalam beberapa hari terakhir, kami berbicara secara terbuka dan konstruktif mengenai jabatan barunya dan kemungkinan menjalankannya bersamaan dengan perannya sebagai komisaris di KNVB. Kami telah mempertimbangkan dengan cermat segala kelebihan dan kekurangannya."

"Kami menghormati keputusannya dan menghargai sikap bertanggung jawab yang ditunjukkannya dalam menangani hal ini. Kami berterima kasih atas keterlibatan dan pengabdiannya bagi sepak bola Belanda, serta mendoakan kesuksesannya dalam tantangan baru ini."

Pertandingan berikutnya COR Serie A 19.00 VIT

Corinthians mengejutkan publik pada Minggu dengan mendatangkan Seedorf. Mantan gelandang itu ditugaskan membawa klub yang dibela Memphis Depay dan Zakaria Labyad keluar dari ancaman degradasi.

Saat ini, Corinthians berada sedikit di atas garis degradasi. Setelah kalah dalam delapan pertandingan terakhir, Timão merosot tajam.