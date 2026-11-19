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Corinthians menang telak pada Rabu malam waktu setempat. Tim yang dipimpin Clarence Seedorf itu meraih kemenangan yang mengejutkan sekaligus meyakinkan: 4-0.

Bukan rahasia lagi bahwa Corinthians sedang tidak dalam performa terbaik. Dari 13 pertandingan sebelum laga tadi malam, mereka hanya menang sekali.

Seedorf meraih kemenangan pertama timnya setelah sekian lama pada 31 Oktober. Dalam empat pertandingan pertama di bawah kepemimpinannya, Corinthians juga dua kali bermain imbang dan sekali kalah.

Tadi malam, kemenangan kedua menyusul, justru atas Botafogo, klub tempat Seedorf mengakhiri kariernya sebagai pemain.

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Dan kemenangan itu begitu meyakinkan: 4-0. Memphis Depay punya andil besar dalam kemenangan telak tersebut. Sang penyerang menjadi tokoh utama Corinthians lewat satu gol dan satu assist.

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Pencetak gol terbanyak sepanjang masa timnas Belanda itu membawa timnya unggul nyaman 2-0 atas Botafogo setelah laga berjalan sedikit lebih dari setengah jam. Ia mencetak gol dengan menyambar bola sambil terjatuh. Hakim Ziyech, sementara itu, sempat masuk sebagai pemain pengganti untuk Botafogo.

Itu merupakan gol liga pertamanya untuk Corinthians sejak Maret, atau dalam delapan bulan terakhir. Sebelum gol Memphis, Kaio César lebih dulu membawa Corinthians unggul.

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Setelah skor menjadi 2-0, keadaan semakin baik bagi Corinthians, khususnya Memphis dan César. Keduanya masing-masing menjadi pemberi assist dan pencetak gol ketiga.

César belum berhenti di situ. Pada menit ke-67, pemain sayap berusia 22 tahun itu melengkapi hat-trick-nya: 4-0. Berkat kemenangan telak tersebut, Corinthians kembali berada di atas garis degradasi.

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Namun, Seedorf dan para pemainnya belum bisa bernapas lega. Dengan tiga putaran pertandingan tersisa, ada tiga tim yang masih bisa membuat Corinthians kembali terperosok ke bawah garis degradasi.