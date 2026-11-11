Clarence Seedorf Hadapi Masalah Besar di Corinthians Setelah Baru Satu Bulan

Clarence Seedorf dan Memphis Depay kembali belum menerima pembayaran dari Corinthians, menurut sejumlah media Brasil. Klub tersebut melewatkan tenggat pembayaran pada Sabtu lalu.

Ini bukan pertama kalinya Corinthians tidak membayar gaji pemain. Memphis sudah berkali-kali harus menunggu gajinya dan baru-baru ini bahkan harus mencapai kesepakatan terkait pembayaran yang tertunggak.

Kini klub kembali gagal memenuhi kesepakatan tersebut. Seedorf, yang memimpin Corinthians sejak awal Oktober, belum menerima gaji pertamanya.

Selain gaji, klub juga menunggak pembayaran hak citra kepada sebagian pemain dalam skuad selama tiga bulan. Masih ada pula pembayaran yang belum diselesaikan terkait bonus dan hadiah untuk pertandingan yang telah dimainkan di liga Brasil dan Copa Libertadores 2026.

Musim panas lalu, klub juga tidak memenuhi tenggat pembayaran transfer pemain, sehingga FIFA menjatuhkan larangan transfer dan denda sebesar satu juta euro.

Klub telah membayar denda keempat dari denda FIFA, tetapi masih jauh dari menuntaskan seluruh persoalan yang belum terselesaikan.

Dari segi prestasi, kondisi Corinthians juga tidak jauh lebih baik. Klub asuhan Seedorf itu kini berada di peringkat ke-17 liga, di bawah batas zona degradasi yang ditakuti.