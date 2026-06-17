"Ciuman Kehidupan".. Arahan Presiden Mengakhiri Krisis "Tanah Zamalek"

Kementerian Pemuda dan Olahraga hari ini, Rabu, mengumumkan berakhirnya krisis lahan Klub Zamalek di kawasan 6 Oktober, atas arahan pimpinan politik.

Lahan lama yang semula dialokasikan untuk klub tersebut telah dicabut berdasarkan keputusan Kementerian Perumahan, yang menyebabkan manajemen klub dan para pemainnya terpaksa memohon kepada Presiden Abdel Fattah al-Sisi agar turun tangan dan menyelamatkan proyek tersebut.

Kementerian tersebut menambahkan dalam pernyataan resminya hari ini bahwa arahan presiden menekankan perlunya mempercepat penyelesaian prosedur alokasi lahan bagi Zamalek di kawasan strategis di Kota 6 Oktober, Giza, dengan syarat klub harus mengajukan proposal terintegrasi secara teknis, keuangan, dan hukum untuk pemanfaatannya.

Penyerahan lahan ini dilakukan sebagai wujud komitmen negara untuk memperkuat peran penting klub-klub olahraga, terutama yang berbasis masyarakat, dalam mendukung nilai-nilai kemanusiaan yang luhur, pembinaan sosial yang sehat, serta penemuan bakat-bakat olahraga.

Jawhar Nabil, Menteri Pemuda dan Olahraga, mengapresiasi kerja sama yang konstruktif antara seluruh lembaga negara dan Klub Zamalek untuk mencapai solusi terbaik terkait pendirian cabang barunya di kawasan 6 Oktober, Provinsi Giza.

Ia menegaskan bahwa penetapan ini didasarkan pada studi teknis dan perencanaan terpadu yang dilakukan berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait, dengan tujuan memaksimalkan manfaat proyek serta menyediakan fasilitas yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan para anggota dan pendukung klub.

Surat Ucapan Terima Kasih dari Zamalek kepada Presiden Sisi

Sementara itu, Dewan Direksi Zamalek, yang dipimpin oleh Hussein Labib, menyampaikan surat ucapan terima kasih kepada Presiden Mesir, Abdel Fattah al-Sisi, setelah intervensinya dalam menyelesaikan krisis lahan di 6 Oktober.

Zamalek mengeluarkan pernyataan yang berbunyi: “Dewan Direksi Klub Zamalek, yang dipimpin oleh Kapten Hussein Labib, atas nama anggota Rapat Umum Klub serta jutaan pendukung dan penggemarnya, dengan bangga menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada Yang Mulia Presiden Abdel Fattah al-Sisi, Presiden Republik, atas arahan mulianya yang berkontribusi dalam mencapai solusi akhir atas krisis cabang klub di Kota 6 Oktober, serta alokasi sebidang tanah yang strategis untuk pembangunan cabang baru, sehingga mewujudkan aspirasi para pendukung dan anggota klub setelah bertahun-tahun menantikan proyek vital ini.”

Ia melanjutkan: “Dewan Direksi Zamalek menyampaikan penghargaan yang sangat tinggi atas upaya terpadu yang dilakukan oleh lembaga-lembaga negara, terutama Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Perumahan, Fasilitas, dan Komunitas Perkotaan, serta Komite Pemuda dan Olahraga di Dewan Perwakilan Rakyat, yang kerja sama dan koordinasinya memainkan peran sentral dalam mengkaji berbagai alternatif dan mencapai solusi optimal yang mewujudkan kepentingan umum serta menjamin masa depan yang lebih berkelanjutan bagi klub.”

Zamalek melanjutkan: “Dewan sangat menghargai dukungan yang mulia ini dan menegaskan bahwa model yang diusulkan tidak hanya terbatas pada penanganan krisis saat ini, tetapi juga merupakan peluang pengembangan dan investasi yang menjanjikan, di mana lahan yang dialokasikan memiliki potensi strategis dan lokasi yang unggul yang memungkinkan tercapainya keuntungan ekonomi dan investasi yang melebihi keuntungan sebelumnya, berdasarkan studi teknis dan ekonomi yang disusun oleh klub untuk memaksimalkan pemanfaatan aset yang tersedia dan mewujudkan nilai tambah tertinggi bagi para anggota dan suporter, serta menjamin keberlanjutan pembiayaan.”

Ia menambahkan: “Keputusan ini juga mencerminkan kesadaran negara Mesir akan pentingnya klub-klub olahraga sebagai lembaga sosial dan pembangunan yang berkontribusi dalam pembentukan karakter masyarakat Mesir, mendukung kaum muda, memperkuat kohesi sosial, serta menyediakan lingkungan olahraga, budaya, dan layanan yang layak bagi warga negara Mesir.”

Ia menutup dengan mengatakan: “Dewan Direksi Zamalek menegaskan komitmen penuhnya untuk mengerahkan upaya maksimal guna menyelesaikan proyek ini sesuai standar tertinggi dan dalam tenggat waktu yang telah ditetapkan, sehingga dapat memenuhi harapan para anggota dan suporter, serta memperkuat posisi historis Klub Zamalek sebagai salah satu institusi olahraga terbesar di Mesir dan kawasan ini.. Semoga Allah melindungi Mesir dan rakyatnya, serta memberkahi kepemimpinan yang bijaksana demi kebaikan, kemajuan, dan kemakmuran.”

Perlu dicatat bahwa manajemen Zamalek sebelumnya telah menegaskan kebenaran posisinya terkait kasus lahan 6 Oktober, dan bahwa krisis tersebut mengakibatkan pengembalian dana sebesar 800 juta pound kepada para investor yang sebelumnya telah menandatangani kontrak dengan klub terkait lahan tersebut.