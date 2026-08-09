Barcelona terus melaju dalam upaya merekrut Rodri, bintang Manchester City, meski semua pihak yang terlibat masih bersikap hati-hati mengingat belum tercapainya kesepakatan final hingga saat ini.

Barcelona bahkan telah mengajukan tawaran kedua mereka untuk mendatangkan sang pemain, sementara Manchester City meminta 80 juta euro.

Surat kabar Sport memuat pernyataan Enzo Maresca, pelatih City, yang mengatakan, "Untuk saat ini, tampaknya Rodri akan berada di Manchester pada hari Rabu mendatang."

Pernyataan Maresca mencerminkan situasi kontraktual sang pemain saat ini. Selama transfer Rodri belum tuntas sepenuhnya, ia tetap menjadi pemain klub Inggris tersebut, sehingga ia harus mematuhi program yang telah ditetapkan sebelumnya.

Sikap Maresca tampak masuk akal, sebab pelatih asal Italia itu membela kepentingan timnya dan mengandalkan sang pemain selama secara resmi ia masih menjadi bagian dari skuad Man City.

Adapun apa yang mungkin terjadi dalam beberapa jam ke depan adalah persoalan lain, apabila Barcelona dan klub Inggris tersebut berhasil merampungkan detail-detail terakhir dalam negosiasi yang mengalami kemajuan selama akhir pekan.

Di kubu Barcelona, hari-hari terakhir dimanfaatkan secara khusus untuk mengambil langkah-langkah tambahan menuju kedatangan sang pemain.

Keinginan klub Catalan ini adalah mempercepat kesepakatan Rodri sejauh mungkin, sehingga sang pendatang baru dapat segera bergabung dengan sistem pelatih Hansi Flick, yang ingin memperoleh jasanya nyaris secara langsung.

Target pelatih asal Jerman itu adalah agar Rodri sudah hadir pada 12 Agustus di kompleks latihan Ciutat Esportiva Joan Gamper. Ini adalah tenggat yang memaksa semua pihak untuk berupaya menuntaskan kesepakatan dengan cepat jika mereka ingin sang pemain bergabung dalam latihan tanpa penundaan lebih lanjut.

Hal ini tidak berarti bahwa kesepakatan telah benar-benar rampung, sebab sumber-sumber yang mengetahui jalannya negosiasi sempat meminta agar tetap tenang pada Jumat lalu, tepatnya karena masih ada sejumlah hal yang perlu diselesaikan sebelum kesepakatan dianggap tuntas secara final.

Karena alasan itulah, pernyataan Maresca tidak semestinya ditafsirkan sebagai perubahan situasi atau penghalang bagi kesepakatan, melainkan sekadar menggambarkan kenyataan saat ini.

Begitu lampu hijau final diberikan, tiba pula saatnya bagi sang pemain untuk berpamitan dengan kota Manchester dan menuju Barcelona.