Pernyataan Kylian Mbappe tidak berlalu begitu saja di China, setelah berubah menjadi krisis yang membayangi kemunculan Real Madrid di layar kaca China, dalam pemandangan tak lazim yang mencerminkan besarnya dampak yang ditinggalkan oleh sebuah potongan video bintang Prancis tersebut, yang memicu kemarahan luas karena mengandung penghinaan terhadap pemimpin China terdahulu Mao Zedong.

China pun benar-benar menepati ancamannya, setelah laga Real Madrid melawan Racing Santander, yang berlangsung dalam rangkaian pertandingan pekan kesebelas Liga Spanyol, absen dari layar televisi China, sebagai pelaksanaan dari ancaman yang menyusul polemik seputar Mbappe.

Situs Prancis "Foot Mercato" menyebutkan bahwa televisi China tidak menyiarkan pertandingan tersebut, yang berakhir dengan kemenangan Real Madrid tiga gol tanpa balas, menyusul tersebarnya potongan video yang memperlihatkan Mbappe menyebut Mao Zedong, pemimpin terdahulu China, sebagai diktator.

Menurut kantor berita Prancis "France Presse", pertandingan itu tidak ditayangkan di salah satu dari dua saluran olahraga milik Badan Penyiaran dan Televisi China "CCTV", dan juga tidak tersedia melalui platform (Migu), salah satu layanan siaran digital terkemuka di negara tersebut.

Hal ini tidak berhenti pada laga Real Madrid saja, karena kantor berita Prancis itu menunjukkan bahwa tidak satu pun pertandingan dari ajang Liga Spanyol pada pekan ini yang disiarkan melalui televisi China hingga saat ini, dalam perkembangan mencolok yang bersamaan dengan krisis yang dipicu oleh potongan video Mbappe.

Namun yang ironis, platform "Migu" tetap menayangkan pertandingan lain dari kompetisi tersebut, di antaranya laga yang menyaksikan Barcelona menggulung lawannya Deportivo Alaves dengan skor 6-1, Sabtu kemarin, yang membuat absennya laga Real Madrid dari platform tersebut semakin menarik perhatian.

Dari sisi olahraga, Real Madrid tidak terpengaruh oleh apa yang terjadi di luar lapangan hijau, dan berhasil meraih kemenangan yang layak atas tuan rumah Racing Santander dengan tiga gol tanpa balas, dalam laga yang digelar di Stadion El Sardinero.

Dengan kemenangan ini, tim kerajaan itu melanjutkan rentetan hasil positifnya, sehingga memangkas jarak dengan Barcelona, pemuncak klasemen Liga Spanyol, menjadi tiga poin, serta memperkuat posisinya di peringkat ketiga.

Dengan demikian, Real Madrid menggabungkan antara kemenangan penting dalam perburuan gelar Liga dan krisis media yang tak terduga di pasar China, setelah pernyataan Mbappe berubah menjadi penyebab terhalangnya para penggemarnya di sana dari menyaksikan salah satu laga tim tersebut, di tengah berbagai pertanyaan mengenai dampak peristiwa ini terhadap hubungan klub dengan platform-platform media China.