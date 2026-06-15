Cillessen mengumumkan kabar besar mengenai masa depannya di NEC melalui Instagram

Jasper Cillessen meninggalkan NEC, demikian diumumkan kiper tersebut pada hari Senin melalui Instagram. Kiper berusia 37 tahun itu sebenarnya ingin memperpanjang kontraknya bersama klub finalis piala tersebut, namun pembicaraan dengan manajemen klub tidak membuahkan hasil.

''Hari ini, sayangnya saya memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak saya di NEC selama satu tahun. Keinginan saya adalah menandatangani kontrak minimal dua tahun dan kemudian memulai langkah pertama saya sebagai pelatih kiper di dalam klub. Sayangnya, kami tidak mencapai kesepakatan bersama mengenai hal itu,'' kata Cillessen kepada para pengikutnya di halaman Instagram-nya.

''Meskipun saya memiliki ekspektasi yang berbeda sebelumnya, saya menatap kembali tahun yang indah ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua orang di dalam klub, para pendukung, dan semua pihak yang terlibat atas dukungan yang kembali saya rasakan. Terima kasih!! Dan semoga sukses besar di Eropa!!'', kata pemain berpengalaman ini dalam ucapan terima kasihnya, merujuk pada tiket ke babak kualifikasi Liga Champions yang diraih NEC setelah finis di posisi ketiga.

Cillessen bertindak sebagai pengganti Gonzalo Crettaz musim lalu. Ia memang bermain sebagai kiper di Piala KNVB Eurojackpot, meskipun Cillessen tidak dapat mencegah NEC dihancurkan 5-1 oleh AZ di final.

Kiper asal Groesbeek ini memulai kariernya di NEC dan bermain untuk klub asal Nijmegen tersebut antara tahun 2022 hingga 2024 serta musim lalu. Selama periode tersebut, Cillessen juga pernah membela Ajax, FC Barcelona, Valencia, dan Las Palmas.

Cillessen kini dapat mempertimbangkan langkah selanjutnya di masa senja kariernya dengan status bebas transfer. Kiper yang hengkang dari NEC ini telah mencatatkan total 65 penampilan internasional untuk timnas Belanda sejak debutnya pada 2013.