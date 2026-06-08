Christian Eriksen untuk pertama kalinya menanggapi insiden pingsannya

Christian Eriksen untuk pertama kalinya menanggapi kejadian mengerikan pada hari Minggu, ketika pemain asal Denmark berusia 34 tahun itu tiba-tiba pingsan saat pertandingan persahabatan melawan Ukraina. Gelandang tersebut dibawa ke rumah sakit, namun kini ia meyakinkan para penggemarnya: kondisinya baik-baik saja mengingat situasinya dan ia sudah kembali ke rumah bersama keluarganya.

Eriksen mengatakan bahwa insiden tersebut berdampak besar pada dirinya dan orang-orang terdekatnya. Di saat yang sama, ia menekankan bahwa situasinya berbeda dengan yang terjadi pada Euro 2021, ketika ia mengalami henti jantung selama pertandingan melawan Finlandia dan harus dihidupkan kembali di lapangan.

“Saya ingin memberi tahu semua orang bahwa saya baik-baik saja dan sudah berada di rumah bersama keluarga,” tulis Eriksen di Instagram. “Seperti yang mungkin bisa Anda bayangkan, kejutan dari ICD saya telah berdampak besar pada saya dan keluarga. Namun, saya ingin meyakinkan semua orang bahwa ini adalah situasi yang berbeda dari apa yang terjadi pada 2021. Saya merasa baik-baik saja dan proses pemulihan saya sudah dimulai.”

Gelandang tersebut juga mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang telah membantunya setelah ia pingsan. Ia tidak hanya berterima kasih kepada para pemain dan staf medis yang langsung bertindak di lapangan, tetapi juga kepada para spesialis yang telah mendampinginya selama beberapa tahun terakhir.

“Selain dukungan dan bantuan dari semua pemain dan tim medis di lapangan, saya juga sangat berterima kasih kepada para dokter yang telah merawat saya dan jantung saya selama bertahun-tahun,” lanjut Eriksen. “Berkat keahlian mereka, ICD saya berfungsi persis seperti yang dirancang: melindungi saya pada saat saya membutuhkannya.”

Pada Senin pagi, dokter tim nasional Morten Boesen, yang menyelamatkan nyawa Eriksen selama Euro 2021, sudah memberikan kabar baik. Menurut dokter tersebut, gelandang tersebut dalam kondisi baik.

Namun, Boesen belum mau berkomentar mengenai masa depan olahraga Eriksen. Pertanyaan apakah sepak bola level atas masih aman bagi gelandang berpengalaman ini, secara tegas diserahkan oleh dokter tim nasional kepada para spesialis jantung yang terlibat.

Eriksen sendiri untuk saat ini fokus pada hal-hal lain. “Untuk saat ini, fokus saya adalah pemulihan, menghabiskan waktu bersama keluarga, berlibur, dan bermain sepak bola dengan anak-anak saya,” demikian ia mengakhiri pesannya, yang ditutup dengan emoji hati.

Denmark tidak akan berpartisipasi dalam Piala Dunia musim panas ini dan baru akan kembali beraksi di Nations League pada bulan September. Pertandingan persahabatan melawan Ukraina pada hari Minggu dihentikan secara definitif saat Denmark memimpin 2-1 setelah insiden yang menimpa Eriksen.







