Christian Eriksen langsung hengkang dari VfL Wolfsburg

VfL Wolfsburg telah mengakhiri kontrak Christian Eriksen, demikian diumumkan klub Jerman tersebut. Kontrak itu sejatinya masih berlaku hingga akhir musim, tetapi tidak akan dituntaskan oleh pemain asal Denmark itu.

Kabar dari Jerman ini datang setelah insiden serius pada musim panas lalu.

Pada Juni, pemain Denmark itu menjalani laga uji coba bersama tim nasional Denmark. Ia merasa tidak enak badan 20 menit sebelum laga berakhir dan kemudian ambruk.

Mantan pemain Ajax, Tottenham Hotspur, dan Manchester United itu sudah bermain dengan alat pacu jantung, setelah ia sempat ambruk di Piala Eropa 2021.

Belum diketahui apakah Eriksen kini benar-benar akan berhenti dari sepakbola. Gelandang itu dalam beberapa waktu terakhir menjalani pemulihan di Denmark bersama keluarganya.

"Saya ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua orang di Wolfsburg. Bagi saya, penting untuk berada bersama keluarga saya. Saya sangat senang kami telah menemukan solusi bersama klub. Saya yakin klub berada di tangan yang tepat untuk kembali ke Bundesliga," kata Eriksen.