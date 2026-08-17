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Chris WoertsTalpa
Sam Vreeswijk

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Chris Woerts datang dengan kabar eksklusif tentang Ajax dan mendapat standing ovation

Ajax
Sion vs Ajax
Sion
Conference League Qualification

Kabar bahwa FC Sion vs Ajax pada Kamis mendatang akan tayang di KIJK alih-alih Ziggo Sport diumumkan Chris Woerts pada Senin malam di De Oranjezomer. Orang-orang yang ingin menonton pertandingan itu harus membeli tiket seharga 4,99 euro.

“Saya sudah mengatur agar pada Kamis mendatang kami membeli hak siar televisi global, dengan pengecualian Swiss, untuk menyiarkan pertandingan itu secara langsung”, ujar Woerts.

“Di KIJK, platform baru Talpa. Kami sangat bangga akan itu. Di seluruh dunia. Jadi kalau orang-orang sedang berada di tempat perkemahan di Spanyol, Italia, atau Amerika... Semua orang bisa membeli pertandingan itu. Murah sekali, 4,99. Lalu saya berharap itu menjadi pertandingan yang sangat menarik. Ini eksklusif, di seluruh dunia, untuk Talpa.”

Kabar eksklusif dari Woerts itu memicu tepuk tangan meriah sambil berdiri di studio. “Fakta bahwa ini berlaku di seluruh dunia adalah keuntungan besar. Karena biasanya itu tidak bisa kalau Anda berada di luar negeri. Dan sekarang semua orang bisa melihat pertandingan itu”, lanjutnya.

Menjawab pertanyaan Bas Nijhuis, yang juga hadir dalam program tersebut, mengapa yang dipilih adalah Ajax dan bukan misalnya FC Twente, Woerts berkata: “Twente bermain di kandang, dan Twente memilih menjual hak siar itu kepada ESPN, saya kira.”

Conference League Qualification
Sion crest
Sion
SIO
Ajax crest
Ajax
AJX

“Ini adalah perdagangan hak siar, jadi penawar tertinggi yang mendapatkannya. Dan hak siar ini tersedia, jadi akhir pekan ini kami kebetulan berhasil mendapatkannya.”

Biasanya Ziggo Sport menyiarkan pertandingan-pertandingan Eropa Ajax, tetapi menurut stasiun itu laga ini tidak termasuk dalam paket sepak bola Eropa UEFA. Karena itu, klub tuan rumah bisa menjual hak siar kepada penawar tertinggi, dan kali ini KIJK yang mendapatkannya.

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