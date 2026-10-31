Televisi publik China tidak menyiarkan dua pertandingan pertama dari pekan ke-11 Liga Spanyol saat ini, setelah mengumumkan penangguhan siaran pertandingan kompetisi tersebut, menyusul pernyataan penyerang Real Madrid, Kylian Mbappe, mengenai mantan pemimpin China, Mao Zedong.

Jaringan saluran publik CCTV, yang berada di bawah kelompok media pemerintah China CMG, tidak menyiarkan pertandingan Villarreal melawan Espanyol, yang merupakan pertandingan pertama dalam jadwal kompetisi sejak pengumuman penangguhan siaran pada Selasa lalu.

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Pertandingan itu digelar pada Jumat malam kemarin di Spanyol, dan dapat diakses melalui platform Migu, sebuah layanan siaran daring milik perusahaan telekomunikasi China Mobile, yang berada di bawah kendali negara China, sebagaimana diperhatikan para jurnalis Agence France-Presse (AFP).

Pertandingan Atletico Madrid melawan Levante, yang dimulai pukul 13.00 waktu Greenwich pada Sabtu hari ini, juga tidak disiarkan melalui jaringan CCTV, dan tidak satu pun dari kedua laga tersebut dimasukkan ke dalam jadwal siaran resmi saluran itu.

Menurut Liga Spanyol, yang dimintai keterangan oleh Agence France-Presse, televisi China hingga saat ini menyiarkan seluruh pertandingan kompetisi Spanyol secara langsung.

Latar belakang krisis ini bermula dari tersebarnya potongan video dari program "The Bridge", di mana Mbappe berbicara tentang sebuah gambar satir yang menempatkan wajahnya pada foto Mao Zedong, dan ia menyebut mantan pemimpin China itu sebagai "diktator China".

Kontroversi tersebut membuat sejumlah perusahaan China mengakhiri kontrak mereka dengan sang pemain, serta memicu permintaan maaf dari Liga Spanyol dan Mbappe sendiri, yang mengatakan bahwa ia "sungguh menyesal", dan menyebut pernyataannya "tidak pantas", sementara China menyatakan bahwa mereka menanggapi permintaan maaf itu "dengan serius".

Meski demikian, penangguhan siaran pertandingan Liga Spanyol melalui televisi publik China tetap berlanjut, menurut surat kabar "L'Equipe" dari Prancis.