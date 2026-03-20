Chicharito Hernandez, dari sepak bola hingga sandwich di TikTok: videonya viral

Karier baru. Chicharito Hernández telah meninggalkan klub terakhirnya, Chivas Guadalajara, beberapa minggu yang lalu, dan saat ini berstatus bebas transfer: mantan penyerang Manchester Unitedini memutuskan untuk memulai usaha baru sebagai koki di TikTok, melalui akun terverifikasi yang memiliki 7,2 juta pengikut.





"EL CHICHARITO SANDWICH" -Top skor tim nasional Meksiko, dengan 52 gol sepanjang kariernya, kini menikmati membuat sandwich: video yang menampilkan seluruh proses pembuatan “El chicharito sandwich” telah ditonton sebanyak 4,2 juta kali, berkat profesionalisme yang ia tunjukkan dalam menjelaskan setiap langkah yang diperlukan untuk menyiapkan hidangan tersebut. Pada akhirnya, mantan penyerang Manchester United dan Real Madrid ini tidak hanya mencicipi hasil karyanya, tetapi juga sangat puas dengan hasilnya.

KARIR BARU - Hernandez sudah lama mulai berpikir dan bertindak di media sosial layaknya seorang influencer sejati. Cukup dengan menelusuri profil Instagram-nyayang memiliki 6,3 juta pengikut untuk menyadarinya: bahkan ketika masih menjadi bagian dari skuad Chivas, ia memposting berbagai vlog tentang kesehariannya dan berinteraksi dengan para penggemarnya, dengan berbagai klip yang diambil dari siaran langsung di Twitch, video montase yang lucu, sesi bermain game, dan banyak konten lain yang cukup mengejutkan.











