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Chelsea mengincar bek tengah Como, Jacobo Ramon, untuk memperkuat pertahanan mereka pada 2027. Sementara itu, Chelsea telah memutuskan nasib peminjaman Benoit Badiashile di Napoli. Untuk merekrut Ramon, mereka harus menghadapi persaingan ketat dari klub-klub Inggris dan Eropa.

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Chelsea siapkan perombakan lini pertahanan lewat Serie A

Chelsea bersiap memperkuat lini belakang mereka pada 2027, dengan strategi perekrutan yang sangat berfokus pada Serie A. Menurut The Athletic, Chelsea memantau secara saksama bek tengah Como, Ramon , dalam upaya menambah kekuatan di lini pertahanan.

Meski berencana memperkuat lini belakang, Chelsea tidak berniat mengakhiri lebih awal masa peminjaman Badiashile di Napoli. Klub telah memutuskan untuk tidak menarik kembali satu pun pemain tim utama yang sedang dipinjamkan pada bursa transfer Januari.

Ramon menarik minat klub-klub besar

Ramon menarik perhatian para pengambil keputusan di Stamford Bridge, yang sangat mengagumi pemain asal Spanyol tersebut. Perkembangannya yang mengesankan di Italia baru-baru ini diganjar dengan panggilan pertamanya ke tim nasional senior Spanyol .

Chelsea bukan satu-satunya klub Inggris yang memantau perkembangan sang bek. Rival mereka di Liga Primer, Arsenal dan Manchester United, juga dikaitkan dengan Ramon dalam beberapa pekan terakhir, sehingga persaingan untuk merekrutnya berpotensi ketat.

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Opsi Real Madrid dan masa peminjaman Badiashile di Napoli

Klub mana pun yang ingin memboyong Ramon dari Como harus menghadapi satu kendala penting. Meski secara resmi merupakan pemain Como, Real Madrid memiliki opsi untuk merekrutnya kembali pada akhir musim, seperti dalam kesepakatan mereka untuk rekan setim Ramon, Nico Paz.

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Sementara itu, Badiashile masih berada di Italia setelah dipinjamkan ke Napoli pada musim panas lalu dengan opsi pembelian senilai €27 juta. Bek asal Prancis berusia 25 tahun itu telah tampil lima kali di semua kompetisi musim ini. Kiprah Badiashile musim ini sempat terhenti akibat cedera yang membuatnya absen selama beberapa pekan. Namun, ia kini telah kembali berlatih bersama skuad klub Serie A tersebut.

Bursa musim panas jadi kunci rencana pertahanan Chelsea

Pendukung Chelsea harus bersabar menunggu kemungkinan kepindahan Ramon. Meski mengagumi bek tengah Como itu, Chelsea baru bisa mencapai kesepakatan pada bursa transfer musim panas, bukan di pertengahan musim.

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Tanpa rencana menarik kembali Badiashile ataupun pemain tim utama lain yang dipinjamkan pada Januari, Chelsea akan mempertahankan seluruh kesepakatan peminjaman mereka saat ini hingga akhir musim. Perhatian kemudian akan beralih ke bursa musim panas, ketika upaya Chelsea merekrut Ramon serta minat Arsenal, Manchester United, dan Real Madrid akan semakin menjadi sorotan.